Россия вынужденно вернулась к проекту Каракурт: в ВМС объяснили причину

Россияне должны были вернуться к проекту 22800 Каракурт и производству малых ракетных кораблей, ведь Украина не поставляет установки стране-агрсору из-за введенных после 2014 года санкций.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона. 24 Канал. По его словам, проект не новый – ему уже больше 30 лет.

Смотрите также Так и не запустил ни одну ракету, – ВМС о проблемах России с новейшим кораблем "Циклон"

Россия вынужденно вернулась к производству этих МРК именно из-за санкций, которые с 2014 года начали работать, как они говорят, "во благо". Именно Украина прекратила поставки газотурбинных установок на их корабли, в результате чего они были вынуждены извлечь из-под судна этот проект и начать их производство.

– рассказал спикер ВМС.

Плетенчук также сообщил, что до полномасштабной войны россияне планировали построить для Черноморского флота пять таких кораблей:

Циклон – сейчас россияне используют его как корабль ПВО, чтобы прикрывать пункт базирования в Севастополе.

Аскольд, поднявшийся из воды. Его, скорее всего, будут пытаться восстановить;

Амур и Туча, которые в Новороссийске и сейчас будут проходить испытания;

пятый корабль еще будут строить.

Заметим, что ранее Defence Express сообщило, что россияне перегнали из Татарстана в Черное море новый корвет Туча проекта Каракурт, являющегося носителем крылатых ракет Калибр вместо уничтоженного в Керчи Аскольда.

Что этому предшествовало

Российские оккупанты опрокинули четвертый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" в Черное море. Вероятнее всего, им удалось достичь этого через Волго-Донский канал, транспортировав корабль от Зеленодольского судостроительного завода.

Один из четырех малых ракетных кораблей этого типа был уничтожен на Керченском заводе "Залив".