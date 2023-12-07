"Циклон" даже не производил пуски ракет во время испытаний. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Используют ли россияне "Циклон" для пусков "Калибров"

После успешных атак на Черноморский флот России во временно оккупированном Крыму враг начал базировать свои ракетоносители в Новороссийске. Впрочем, ракеты типа "Калибр" могут храниться и на полуострове. В частности, за зарядку крылатых ракет вблизи Крыма отвечает судно "Адмирал Макаров". Как заявил Плетенчук, оккупанты очень рискуют, когда заходят в Черное море для перезаряжания.

Что касается малого ракетного корабля "Циклон" проекта "Каракурт", то сейчас он базируется в Севастополе. Плетенчук подчеркнул, что это новейшее судно из тех, которые оккупанты взяли в строй. Спикер ВМС уточнил, что в общей сложности россияне планировали передать 6 единиц на вооружение, но все пошло не по плану.

Хотя "Циклон" разрабатывался как ракетоноситель, который сможет совершать пуски "Калибров", однако у него есть с этим серьезные проблемы. Поэтому оккупанты нашли ему другое предназначение.

Ни разу, даже во время испытаний, так и не запустил. Его сейчас используют как единицу, осуществляющую прикрытие противовоздушной обороны. Это вызывает удивление, но однако – ситуация такова,

– сообщил Плетенчук.

"Циклон" впервые вывели в море