Вʼятрович назвав спільні риси між геноцидом українців у 20 столітті та зараз

Росія продовжує геноцидну політику Йосипа Сталіна та СРСР щодо українців. Вони хочуть знищити носіїв нашої національної ідентичності та культури.

Про це 24 каналу розповів історик, голова Українського інституту національної пам'яті у 2014 – 2019 роках Володимир В'ятрович. За його словами, автор поняття "геноцид" Рафал Лемкін у своїй статті-зверненні "Радянський геноцид в Україні" чітко вказав, що Голодомор разом з іншими антиукраїнськими діями радянської влади був класичним прикладом геноциду.

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Те, що відбувалося упродовж ХХ століття – в радянські часи, особливо в 1932-33 роки – справді є беззаперечним прикладом геноциду. Дуже добре, що дедалі більше країн визнають цей злочин і кваліфікують його саме як геноцид. Завданням радянської влади було знищення всього, що є українським,

– зазначив В'ятрович.

Росія також зараз чинить геноцид

Як наголошує В'ятрович, зараз Росія ставить таку саму мету – знищення всього українського. Різниця йде лише в масштабах. Цього разу Україна має власну державність та Збройні Сили, які захищають від росіян.

Є всі підстави говорити, що нинішня Росія продовжує геноцидну політику Сталіна та СРСР. Ми маємо особливо наголошувати на збереженні пам'яті про Голодомор 1932-33 років. Саме ця пам'ять демонструє, що може статися з українцями, якщо вони втратять свою державу,

– наголосив В'ятрович.

Мільйони вбитих українців упродовж ХХ століття руками росіян – це прямий наслідок того, що українцям не вдалося відстояти власну державу у 1917 – 1921 роках. Це – пам'ять, яка робить зараз усіх нас сильнішими.

Пам'ять про Голодомор робить нас сильнішими – В'ятрович: дивіться відео

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