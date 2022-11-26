Саме тому 26 листопада увесь світ вшановує пам'ять жертв сталінського режиму. Ролик про трагедію й паралелі з сучасністю опублікував Володимир Зеленський.

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Зеленський опублікував ролик до роковин Голодомору

Президент України розповів, що українці пройшли через дуже страшні речі.

І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом,

– зауважив Зеленський.

Однак український лідер запевнив, що:

нас не зламати;

наш вогонь не згасне;

ми знову переможемо смерть.

Президент опублікував потужний ролик про Голодомор: дивіться відео

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Що варто пам'ятати про Голодомор

У 1932 – 1933 році радянська влада почала масово забирати та вивозити всю їжу в людей. По домівках українських селян вигрібали все до останньої крихти – овочі, фрукти, домашніх тварин, все збіжжя.

Наші люди, які постійно працювали та землі та мали урожай, залишились без нічого. Батьки не мали чим годувати дітей. Людям навіть забороняли піти на поле і зібрати бодай якісь залишки врожаю.

Українці в той час виживали, вживаючи переважно рослини. Почали готувати "коржики" з тирси, варити чоботи, котів і собак, дохлятину та кістки тварин.

Протягом 1932 – 1933 років радянська влада вбила 10,5 мільйона українців. На жаль, серед померлих – 4 мільйони дітей.

Україні важливо, щоб світ визнав Голодомор геноцидом українського народу. Адже радянська влада цілеспрямовано та штучно знищувала українців.

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