Вятрович назвал общие черты между геноцидом украинцев в 20 веке и сейчас

Россия продолжает геноцидную политику Иосифа Сталина и СССР по отношению к украинцам. Они хотят уничтожить носителей нашей национальной идентичности и культуры.

Об этом 24 каналу рассказал историк, глава Украинского института национальной памяти в 2014 – 2019 годах Владимир Вятрович. По его словам, автор понятия "геноцид" Рафал Лемкин в своей статье-обращении "Советский геноцид в Украине" четко указал, что Голодомор вместе с другими антиукраинскими действиями советской власти являлся классическим примером геноцида.

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То, что происходило на протяжении ХХ века – в советское время, особенно в 1932-33 годы – действительно является бесспорным примером геноцида. Очень хорошо, что все больше стран признают это преступление и квалифицируют его именно как геноцид. Задачей советской власти было уничтожение всего, что является украинским,

– отметил Вятрович.

Россия также сейчас совершает геноцид

Как отмечает Вятрович, сейчас Россия ставит такую же цель – уничтожение всего украинского. Разница идет только в масштабах. На этот раз у Украины есть собственная государственность и Вооруженные Силы, которые защищают от россиян.

Есть все основания говорить о том, что нынешняя Россия продолжает геноцидную политику Сталина и СССР. Мы должны особо подчеркивать о сохранении памяти о Голодоморе 1932-33 годов. Именно эта память демонстрирует, что может произойти с украинцами, если они лишатся своего государства,

– подчеркнул Вятрович.

Миллионы убитых украинцев на протяжении ХХ века руками россиян – это прямое следствие того, что украинцам не удалось отстоять собственное государство в 1917 – 1921 годах. Это память, которая делает сейчас всех нас сильнее.

Память о Голодоморе делает нас сильнее – Вятрович: смотрите видео

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