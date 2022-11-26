Про це 24 каналу розповів історик, голова Українського інституту національної пам'яті у 2014 – 2019 роках Володимир В'ятрович. За його словами, автор поняття "геноцид" Рафал Лемкін у своїй статті-зверненні "Радянський геноцид в Україні" чітко вказав, що Голодомор разом з іншими антиукраїнськими діями радянської влади був класичним прикладом геноциду.
До теми Вклоняємося перед відважними українцями, – Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів
Те, що відбувалося упродовж ХХ століття – в радянські часи, особливо в 1932-33 роки – справді є беззаперечним прикладом геноциду. Дуже добре, що дедалі більше країн визнають цей злочин і кваліфікують його саме як геноцид. Завданням радянської влади було знищення всього, що є українським,
– зазначив В'ятрович.
Росія також зараз чинить геноцид
Як наголошує В'ятрович, зараз Росія ставить таку саму мету – знищення всього українського. Різниця йде лише в масштабах. Цього разу Україна має власну державність та Збройні Сили, які захищають від росіян.
Є всі підстави говорити, що нинішня Росія продовжує геноцидну політику Сталіна та СРСР. Ми маємо особливо наголошувати на збереженні пам'яті про Голодомор 1932-33 років. Саме ця пам'ять демонструє, що може статися з українцями, якщо вони втратять свою державу,
– наголосив В'ятрович.
Мільйони вбитих українців упродовж ХХ століття руками росіян – це прямий наслідок того, що українцям не вдалося відстояти власну державу у 1917 – 1921 роках. Це – пам'ять, яка робить зараз усіх нас сильнішими.
Пам'ять про Голодомор робить нас сильнішими – В'ятрович: дивіться відео
В Україні згадують жертв голодоморів
- Кожного року в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів. В цю дату ми згадуємо усіх людей, які загинули від трьох голодоморів у ХХ столітті, які організувала радянська влада.
- 26 листопада до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він взяв участь в заходах щодо вшанування жертв голодоморів.
- Президент Володимир Зеленський підкреслив, що українці пройшли через дуже страшні речі. Колись окупанти намагалися знищити нас голодом, тепер – темрявою та холодом. Однак українців не зламати – наш вогонь ніколи не згасне.