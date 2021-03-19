Росія продовжує розгортати військову базу в Червоному морі

18 березня ракетний корвет військово-морського флоту Росії "Стойкий" зайшов в порт Судану у Червоному морі. А разом із ним приплив танкер "Кола".

Саме у Порт-Судані на Червоному морі Росія планує створити так званий "пункт матеріально-технічного забезпечення" російського флоту. А простіше кажучи – військову базу.

Нагадаємо У грудні в Судані люди у військовій формі напали на консульство України

Росія розгортає військову базу в Судані

"Стойкий" (це новий ракетний корвет, спущений на воду у 2012) і "Кола" належать до Балтійського флоту Росії. У море з пункту постійного базування в Балтійську вони вийшли 16 грудня – "для виконання планових завдань далекого походу".

Дорогою російські кораблі взяли участь у спільних навчаннях з армією Ірану в затоці Омана і північно-західній частині Індійського океану. А потім трохи постояли в Омані, де поповняли запаси.

Зрештою, 18 березня кораблі прибули до Судану, де й поповнили російський військовий контингент на новій військовій базі. Її будують там за розпорядженням Володимира Путіна від листопада 2020.

У Порт-Судан наприкінці лютого вже прибув корабель з Росії – фрегат Чорноморського флоту "Адмірал Григорович". Загалом військових бортів там має бути 4, і біля них – 300 російських військових.

Навіщо Росії морська військова база за кордоном

Наразі Росія офіційно має тільки одну військово-морську базу за кордоном – у Сирії, в порту Тартус. Це, ясна річ, без урахування Криму, де також стоїть російський флот – адже Росія окупувала український півострів.



Але ж Путін хворобливо прагне посилення своєї ролі у геополітиці. Тож він збирається ще – крім Судана – поставити кораблі в Єгипті та В'єтнамі.



І все це відбувається на тлі загострення стосунків Кремля та Вашингтона: