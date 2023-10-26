Росія розширює авіаційні військові заводи: "Cхеми" показали супутникові знімки

Журналісти проаналізували супутникові знімки та з'ясували, що Росія нарощує виробничі потужності на підприємствах, де ремонтують та виробляють військову техніку. На цих територіях росіяни почали будувати ангари та цехи.

Росія розширює підприємства з виробництва дронів, бойових гелікоптерів, тактичних та стратегічних літаків та керованих боєприпасів. Журналісти показали це на прикладі кількох заводів.

Читайте також Росія хоче виготовити 6 000 "Шахедів" на своєму секретному заводі до 2025 року, – WP

Казанський авіаційний завод

Це підприємство зі структури державної корпорації "Ростех" обслуговує та виробляє стратегічні бомбардувальники. Їх російські загарбники використовують для ракетного терору мирного населення України.

Як пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський, за радянських часів це був один з найважливіших стратегічних обʼєктів, бо там виробляли та обслуговували Ту-16, Ту-22 всіх модифікацій та Ту-160. За його словами, потужностей цього заводу зараз вистачить для глибокої модернізації та ремонту залишків Ту-22М3 та Ту-160.

Такий вигляд має Казанський авіаційний завод з супутника / Фото "Cхем"

У 2018 році на території Казанського авіаційного заводу росіяни почали будувати великий ангар. У 2022 році будівництво прискорили, а у 2023 його завершили. Довжина будівлі сягає 300 метрів, а ширина – понад 180 метрів. На думку експерта, в цьому ангарі можуть проводити ремонт та модернізацію стратегічних бомбардувальників.

Як змінювалася територія Казанського авіаційного заводу: відео "Схем"



Іркутський авіаційний завод

Це державне підприємство ремонтує та виробляє винищувачі Су-30 усіх модифікацій. Як зауважує видання, у період з 2019-го по 2021-й рік на території заводу неподалік від основних потужностей з’явилась прибудова з виходом на авіасмугу. А у 2023 році там завершується будівництво іншого, але схожого об’єкта. На думку журналістів, росіяни теж з’єднають цю нову будівлю зі злітною смугою.

Це Іркутський авіаційний завод / Фото "Схем"

Авіаексперт Храпчинський припустив, що в цьому ангарі ремонтуватимуть невеликі цивільні літаки та винищувачі Су-30.

Так змінювався Іркутський авіаційний завод: відео "Схем"



Уральський завод цивільної авіації

Розташоване біля Єкатеринбурга підприємство попри свою назву насправді займається ремонтом двигунів та редукторів, що можуть використовуватись і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 і Ка-52. Ці вертольоти окупанти теж активно використовують у російсько-українській війні.

На території Уральського заводу цивільної авіації наприкінці 2021 року розпочалося будівництво великого цеху. Його завершили у 2023 році. Довжина будівлі становить 145 метрів, а ширина – 75 метрів.

Уральський завод цивільної авіації та новий цех / Фото "Схем"

Дубнянський машинобудівний завод

Підприємство розташоване у Московській області в місті Дубна. На території цього заводу розташоване Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга", що виробляє ракети типу Х-22, Х-55, Х-101. Ними загарбники завдають ударів по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури України.

У 2021 році там почалося будівництво великого об'єкта поруч із заводом, а у 2023 році воно завершилося. Як з'ясувалося, це збудували приватний завод із виробництва військових дронів. Він належить компанії "Кронштадт", що випускає розвідувальні та ударні БпЛА під брендами "Оріон", "Геліос" та іншими назвами. Цю фірму пов'язують з холдингом "АФК-Система". Ним володіє олігарх Володимир Євтушенков, який належить до оточення Владіміра Путіна.

Під Москвою з'явився завод "Кронштадт" / Фото "Cхем"

Поява заводу "Кронштадт": відео "Схем"



Росія збудувала ракетний завод у спальному районі Москви

Нещодавно росіяни завершили будівництво заводу, на якому вироблятимуться ракети для ППО. Підприємство розташоване за 5 кілометрів від МКАД та близько до житлових будинків.

Генеральний директор концерну "Алмаз-Антей" Ян Новіков заявив про плани запустити виробництво до жовтня 2024 року. Площа заводу становить 93,7 тисячі квадратних метрів. За даними російських ЗМІ, це підприємство будували у прискореному режимі нібито за дорученням Владіміра Путіна.