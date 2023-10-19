У Москві на території індустріального парку "Руднєво" збудували завод. Росіяни там хочуть запустити виробництво ракет протиповітряної оборони.
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Що відомо про цей завод
Московський мер Сєргєй Собянін 17 жовтня передав це підприємство концерну "Алмаз-Антей". Його гендиректор Ян Новіков заявив про плани запустити ракетне виробництво до жовтня 2024 року.
Площа заводу становить 93,7 тисячі квадратних метрів. На цій території росіяни хочуть розмістити дільниці обробки, збирання та випробувань продукції.
Де саме розташоване підприємство
Завод розташований на сході Москви близько до житлових будинків. Відстань від нього до МКАД становить 5 кілометрів. Підприємство збудували за 8,5 місяців на вимогу Владіміра Путіна.
За кілька кілометрів від індустріального парку "Руднєво" розташовані 2 станції метро. А саме "Некрасовка" та "Лухмановская". У самому індустріальному парку також є полігон для випробування безпілотників площею у 100 гектарів.
Місцеположення ракетного заводу у Москві / Скриншот з Google Maps
Останні новини про російську ППО
- Нещодавно військовий експерт Петро Черник у розмові з 24 Каналом повідомив, що загарбники мають близько 560 пускових установок С-400 та 5 000 – 7 000 ракет С-300. Він закликав не недооцінювати росіян.
- Нагадаємо, Владімір Путін приїхав у Киргизстан на зустріч з президентом цієї країни Садиром Жапаровим, після якої вони домовилися про створення об'єднаної російсько-киргизької системи ППО біля кордону з Китаєм. Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що російський диктатор у такий спосіб вирішив зберегти собі обличчя й показати, що Пекін не витіснив Москву з цього регіону.