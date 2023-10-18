Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, надання Україні ATACMS допоможе Збройним Силам відігнати ворожу авіацію якомога далі від фронту.

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Російська ППО проти ATACMS

Особливість ракети ATACMS полягає в тому, що вона є "псевдобалістичною". Інакше кажучи, американська ракета "ковзає" по балістичній траєкторії, час від часу змінюючи напрямок руху.

"Протиповітряна оборона здатна помітити ATACMS і навіть запустити ракету для перехвату, але через цю "псевдобалістичну" траєкторію вона просто може не влучити по своїй цілі. Це пов'язано із тим, що на фінальній стадії ATACMS змінює напрямок руху (на відміну від класичної балістичної ракети, яка рухається рівно – 24 Канал)", – пояснив Світан.

Більшість ракет ППО розраховують точку "зустрічі" з ударною ракетою з огляду на прогнозовану траєкторію. Однак у випадку з ATACMS, який "ковзає" по балістичній траєкторії, ракета ППО, випущена по ній, може просто її "не знайти". На думку Світана, це дозволяє робити оптимістичні припущення про те, що ATACMS будуть здатні долати російське ППО.

Як відреагує Росія на загрозу ATACMS

Разом із повідомленням про перше успішне застосування американської "товстої ракети" стала відомим і тип ATACMS, переданий Україні. Йдеться про ракети з касетними боєприпасами з радіусом дії в 160 кілометрів.

"Скоріш за все, після атак на бердянський та луганський аеродроми росіяни будуть змушені відвести свою авіацію на відстань, з якої її не зможуть уражати ATACMS", – припустив військовий експерт.

Роман Світан про те, як вплинуть ATACMS на хід бойових дій: дивіться відео

Це означає, що російська армійська авіація більше не базуватиметься на українському Приазов'ї, а можливо навіть і у Криму. Адже скільки б у Росії не було гвинтокрилів, якщо вони знаходитимуться в зоні ураження ATACMS, вони будуть знищені.

На мою думку, зараз російська авіація буде виходити з окупованих територій України й перебазовуватиме її до російських міст поблизу Азовського моря, наприклад у той же Єйськ,

– зазначив Світан.

Росія має достатньо аеродромів у прикордонних з Україною областях. Однак, якщо окупанти приймуть рішення перебазувати на них свою авіацію, це суттєво допоможе Україні, адже це збільшить підльотний час для техніки агресора. Отже, використання ATACMS дозволить Україні відігнати окупаційну техніку від фронту.

Що відомо про ракети ATACMS