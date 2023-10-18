Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, предоставление Украине ATACMS поможет Вооруженным Силам отогнать вражескую авиацию как можно дальше от фронта.

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Российская ПВО против ATACMS

Особенность ракеты ATACMS состоит в том, что она является "псевдобалистической". Иными словами, американская ракета "скользит" по баллистической траектории, время от времени меняя направление движения.

"Противовоздушная оборона способна заметить ATACMS и даже запустить ракету для перехвата, но из-за этой "псевдобалистической" траектории она просто может не попасть по своей цели. Это связано с тем, что на финальной стадии ATACMS изменяет направление движения (в отличие от классической баллистической ракеты, которая движется ровно – 24 Канал)", – объяснил Свитан.

Большинство ракет ПВО рассчитывают точку "встречи" с ударной ракетой, учитывая прогнозируемую траекторию. Однако в случае с ATACMS, "скользящим" по баллистической траектории, ракета ПВО, выпущенная по ней, может просто ее "не найти". По мнению Свитана, это позволяет делать оптимистические предположения о том, что ATACMS будут способны преодолевать российское ПВО.

Как отреагирует Россия на угрозу ATACMS

Вместе с сообщением о первом успешном применении американской "толстой ракеты" стал известен и тип ATACMS, переданный Украине. Речь идет о ракеты с кассетными боеприпасами с радиусом действия в 160 км.

"Скорее всего после атак на бердянский и луганский аэродромы россияне будут вынуждены отвести свою авиацию на расстояние, с которой ее не смогут поражать ATACMS", – предположил военный эксперт.

Роман Свитан о том, как повлияют ATACMS на ход боевых действий: смотрите видео

Это значит, что российская армейская авиация больше не будет базироваться на украинском Приазовье, а возможно даже в Крыму. Ведь сколько бы в России ни было вертолетов, если они будут находиться в зоне поражения ATACMS, они будут уничтожены.

По-моему, сейчас российская авиация будет выходить с оккупированных территорий Украины и будет перебазировать ее в российские города вблизи Азовского моря, например в тот же Ейск,

– отметил Свитан.

У России достаточно аэродромов в приграничных с Украиной областях. Однако если оккупанты примут решение перебазировать на них свою авиацию, это существенно поможет Украине, ведь увеличится подлетное время для техники агрессора. Следовательно, использование ATACMS позволит Украине отогнать оккупационную технику от фронта.

Что известно о ракетах ATACMS