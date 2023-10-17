Українські війська вдарили по російських вертольотах та обладнанню аеродромів. Однак, як розповів 24 Каналу військовий експерт Петро Черник, ворога не варто недооцінювати.
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Скільки ППО має Росія
Черник зазначив, що в окупантів є понад 560 пускових установок сучасного комплексу С-400. Також росіяни мають від 5000 до 7000 тисяч ракет С-300, які перевели у положення "повітря – повітря".
Це неймовірно багато. Проте мовиться не про кількість, а про якість. Те, що безпілотники могли сягнути стратегічного аеродрому Енгельса. Те, що над Москвою не така вже й рідкісна "бавовна" завдяки безпілотникам (показує якість ППО росіян – 24 Канал),
– зауважив Черник.
Якість російської ППО пасе задніх
Зрештою, те, що цієї ночі українські військові змогли пробити оборону ворога, говорить про те, що в окупантів проблеми з якістю ППО.
Крім того, влучно цілити по російських військових об'єктах допомагають західні партнери. Мовиться про супутниковий комплекс GPS у космосі, який на 98% є військовою системою.
Черник зазначив, якщо говорити про кількісне співвідношення ППО, то Росія переважає. Однак якщо говорити про якість протиповітряної оборони, то все навпаки: переважає Україна.
На сьогодні Україна – це унікальна країна у світі в частині кількості номенклатури та їхньої інтеграції в одній системі. Хоча, ізраїльський досвід нам підказує, що небо на 100% не закривається,
– наголосив Петро Черник.
Які вертольоти могли розміщуватися на летовищах
Черник припустив, що на аеродромах у Луганську та Бердянську могли розташовуватися гелікоптери армійського класу: Мі-24, Ка-52 "Алігатор". Останній в найкращій комплектації коштує понад 20 мільйонів доларів. Росіяни виготовили близько 140 одиниць вертушок Ка-52.
Черник про кількість та якість російської ППО: дивитися відео
Мінус кожна така машина – це дуже добре й вітається нами,
– сказав військовий експерт.
За словами Черника, якби українським військовим щодня вдавалося знищувати повноцінну російську ескадрилью, тобто понад 10 вертольотів, це могло б вплинути на хід війни. Однак навіть пошкодження кількох винищувачів або гелікоптерів також додають значних втрат російській авіації.
"Бавовна" у Луганську та Бердянську: коротко
- Вночі жителі Бердянську та Луганська чули вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров припустив, що українські військові могли знищити склад з боєприпасами окупантів поблизу Бердянська у Запорізькій області. Детонація на складі продовжувалася до 4 ранку.
- Відомо також, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські вертольоти на посадкових майданчиках та артилерійський засіб військ Росії, повідомив у ранковому зведенні 17 жовтня Генштаб ЗСУ.
- Раніше Центр стратегічних комунікацій ЗСУ проінформував, що в ніч на 17 жовтня українські солдати завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.