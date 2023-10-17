Украинские войска ударили по российским вертолетам и оборудованию аэродромов. Однако, как рассказал 24 Каналу военный эксперт Петр Черник, врага не стоит недооценивать.

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Сколько ПВО у России

Черник отметил, что у оккупантов есть более 560 пусковых установок современного комплекса С-400. Также россияне имеют от 5000 до 7000 тысяч ракет С-300, которые перевели в положение "воздух – воздух".

Это невероятно много. Однако речь не о количестве, а о качестве. То, что беспилотники могли достичь стратегического аэродрома Энгельса. То, что над Москвой не такой уж редкий "хлопок" благодаря беспилотникам, (показывает качество ПВО россиян – 24 Канал),

– заметил Черник.

Проблемы с качеством российской ПВО

В конце концов то, что этой ночью украинские военные смогли пробить оборону врага, говорит о том, что у оккупантов проблемы с качеством ПВО.

Кроме того, точно целить по российским военным объектам помогают западные партнеры. Речь идет о спутниковом комплексе GPS в космосе, который на 98% является военной системой.

Черник отметил, что если говорить о количественном соотношении ПВО, то Россия преобладает. Однако, если говорить о качестве противовоздушной обороны, то все наоборот: преобладает Украина.

Сегодня Украина – это уникальная страна в мире в части количества номенклатуры и их интеграции в одной системе. Хотя израильский опыт нам подсказывает, что небо на 100% не закрывается.

– подчеркнул Петр Черник.

Какие вертолеты могли размещаться на аэродромах

Черник предположил, что на аэродромах в Луганске и Бердянске могли располагаться вертолеты армейского класса: Ми-24, Ка-52 "Аллигатор". Последний в лучшей комплектации стоит более 20 миллионов долларов. Россияне изготовили около 140 единиц вертушек Ка-52.

Черник о количестве и качестве российского ПВО: смотреть видео

Минус каждая такая машина – это очень хорошо и приветствуется нами,

– сказал военный эксперт.

По словам Черника, если бы украинским военным каждый день удавалось уничтожать полноценную российскую эскадрилью, то есть более 10 вертолетов, это могло бы повлиять на ход войны. Однако даже повреждения нескольких истребителей или вертолетов также придают значительные потери российской авиации.

"Хлопок" в Луганске и Бердянске: коротко