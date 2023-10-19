В Москве на территории индустриального парка "Руднево" построили завод. Россияне там хотят запустить производство ракет противовоздушной обороны.
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Что известно об этом заводе
Московский мэр Сергей Собянин 17 октября передал предприятие концерну "Алмаз-Антей". Его гендиректор Ян Новиков заявил о планах запустить ракетное производство до октября 2024 года.
Площадь завода составляет 93,7 тысячи квадратных метров. На этой территории россияне хотят разместить участки обработки, сборки и испытаний продукции.
Где именно находится предприятие
Завод расположен на востоке Москвы близко к жилым домам. Расстояние от него до МКАД составляет 5 километров. Предприятие построили за 8,5 месяцев по требованию Владимира Путина.
В нескольких километрах от индустриального парка "Руднево" расположены 2 станции метро. А именно "Некрасовка" и "Лухмановская". В самом индустриальном парке также есть полигон для испытания беспилотников площадью 100 гектаров.
Расположение ракетного завода в Москве / Скриншот с Google Maps
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