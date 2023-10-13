Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что неизвестно, от кого Россия и Кыргызстан решили защищаться с помощью ПВО. Ведь рядом с границей с Китаем расположена, в частности, Монголия.

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Китай вытесняет Россию

Эти действия России выглядят как попытка сохранить лицо, поскольку Китай сейчас выталкивает ее из Центральной Азии.

Ранее на границе Таджикистана с Афганистаном находились российские войска. Однако за последние несколько лет половину российских позиций заняли китайские войска.

Это произошло из-за того, что Китай согласовал договор с Таджикистаном, что он за свой счет построит позиции на границе с Афганистаном. И китайцы выполнили уговор, но забыли сказать, что их солдаты там уже останутся. А российская армия сейчас воюет в Украине, поэтому сопротивляться Китаю не может,

– отметил Михаил Шейтельман.

Зачем России ПВО в Кыргызстане: смотрите видео

Политехнолог отметил, что Кыргызстан является членом ОДКБ и Евразийского экономического сообщества. И Путин, приехав в Бишкек, пытается сберечь лицо и показать, что Россия размещает здесь свое ПВО и это означает, что Китай ее оттуда еще не вытеснил.

Обратите внимание! Во время своего визита в Кыргызстан Путин посетил российскую авиабазу, расположенную вблизи города Кант, и принял участие в праздновании ее 20-летия. На Авиабазе "Кант" находятся 500 российских военнослужащих, а также базируются российские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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