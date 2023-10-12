Этот визит может быть больше картинкой непосредственно для внутренней аудитории. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Нужно было показать, что он проявляет некую дипломатическую активность. Я думаю, у них есть график этой активности – туда поехал, сюда поехал. Вот в Китай собирается в ответ на визит Си Цзиньпина", – отметил Фейгин.

Дипломатическая активность

То, что это пустой визит и просто картинка дипломатической активности свидетельствует то, что Кыргызстану нечего дать России, отметил правозащитник. А страна-агрессор сейчас крайне нуждается в оружии.

"Россия в настоящем состоянии всегда с протянутой рукой", – иронически подчеркнул он.

Марк Фейгин о визите Путина в Кыргызстан: смотреть видео

Также Путин, возможно, хотел таким образом продемонстрировать, что все еще имеет контроль над странами Центральной Азии. Но его уже не сравнить с начала полномасштабной войны.

"Контроль теряется и переходит он к Пекину. Центральная Азия сделала свой выбор – она двигается в сторону китаецентричности. И Москва ее опасаются", – объяснил Фейгин.

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