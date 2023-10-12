Меры по спасению рубля

Поэтому каждый раз, когда курс рубля подползает под 100, они придумывают что-то новенькое. Но это новенькое работает очень недолго. Со временем им нужно придумать какие-то новые меры по спасению рубля.

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То же будет с этим шагом. Временно это укрепило рубль до 97 рублей за доллар, но со временем природа возьмет свое. И природа рубля, и природа российского государства. Хорошо, что они по политическим причинам держат рубль. Ведь удержание рубля вреднее для российской экономики, чем его постепенная девальвация.

На этом фоне глава Кремля Владимир Путин выступает и говорит, что российская экономика сильна как никогда. Да, конечно. Именно так и ведет себя валюта страны, где с экономикой все в порядке.

В России – неуважение к диктатуре?

А еще и диктатура какая-то дырявая, российская. Несколько месяцев назад Путин и Ко собрали ведущий бизнес и приказали ему, но не официально, возвращать валютную выручку. Если ты нормальный диктатор, если ты все контролируешь и тебя все уважают, то этого должно хватить.

Это какое-то неуважение к диктатуре, когда диктатор собрал бизнес, рассказал ему, как действовать, а затем, со временем, когда бизнес так не действовал, вынужден уже официально менять правила. Тем более что половина этого бизнеса – это государственные компании, которые возглавляют твои друзья.

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Сейчас они просто взяли и положили на Путина большой болт. Ну или слишком много долларов застревает где-нибудь в виде рупий. В таком случае на Путина "кладут" не его друзья из государственных компаний, а партнеры из Глобального Юга.

Так что главный вопрос с курсом рубля заключается в том, кто именно положил болт на Путина. Все точно идет по плану.

Точно по плану продолжается отток капитала из России. Выступления о возрастающих доходах простых россиян влияют только на тех простых россиян. А люди с деньгами все видят. Чтобы простые россияне этого не видели, приходится держать рубль по 100.

Ну что ж, как раз сейчас у России есть ведущие экономисты: Азаров и Янукович. Они хоть в маразме, но могут рассказать много интересного о том, чем заканчивается удержание валюты на уровне "гривна по 8" для демонстрации стабильности.