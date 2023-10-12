Россияне хотят создать эффект внезапности

Для попытки новых атак россияне могут вообще использовать методы и приемы, которые, казалось бы, вообще устарели в прошлом столетии. Чтобы отразить и такие атаки, все равно потребуются изобретательность и усилия наших воинов.

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К примеру, в зоне ответственности одной из наших бригад на Востоке одна из штурмовых групп россиян 11 октября вообще пошла в атаку на мотоциклах, словно ХАМАС. Эта группа была утилизирована нашими защитниками, но сам факт проведения такого штурма был показателен.

Авдеевское направление. Как следует из сообщений представителей Генштаба ВСУ, здесь для попытки оцепления города россияне на самом деле сосредоточили даже не три батальона, а три бригады своих войск, то есть значительно больше сил.

Отдельно важно в этом случае, что здесь в атаку пошли части 8-й армии вооруженных сил России, которые до полномасштабного вторжения вообще размещались в районе Санкт-Петербурга.

Здесь сразу возникает вопрос, находилась ли эта армия и так на наших временно оккупированных территориях, или же россияне смогли это соединение скрыто перебросить для новых атак на фронте, чтобы создать эффект внезапности.

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Российское командование самоуверенное на некоторых участках фронта

На Бахмутском направлении наши войска сохраняют наступательный потенциал. Чтобы этот потенциал размыть, россияне начинают свои активные наступательные действия на Востоке Украины. Тем более если исходить из официальных сводок Генштаба, то Россия отнюдь не отказалась от цели полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Более того, возможно, именно это и является главной целью врага именно сейчас.

Купянское и Лиманское направления. Независимо от того, как будет дальше развиваться ситуация, любые усилия врага будут продиктованы стремлением максимально продвинуться в направлении Купянск и Изюм. Россияне хотят обеспечить фланг на севере при попытке большого наступления на Востоке.

На Мариинском и Угледарском направлениях россияне имеют достаточно ресурсов, чтобы и здесь не снижать давление на позиции наших защитников. Тем более что эти точки важны оккупантам для достижения их цели по полной оккупации Донецкой области.

Юг в целом. Очевидно, что теперь главной целью наших войск будет сохранять возможность продвижения вглубь обороны врага при любых условиях. Целью россиян соответственно – любой ценой заблокировать движение наших подразделений вперед и заодно срезать фланги и создать угрозу окружения.

То, что в случае с Авдеевкой, россияне вернулись к формату наступательных действий именно с использованием классических батальонно-тактических групп – специфическая история. А все потому, что они как будто отказались от этого после неудач февраля – марта 2022 года. Это демонстрирует уровень текущей самоуверенности командования армии России по меньшей мере на отдельных участках фронта, но не гарантирует россиянам желаемого успеха.

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Да, попытка мотоциклетного штурма со стороны россиян выглядит очень архаично. Мысленно она может отсылать в кавалерию и методики времен условного Ворошилова. Но справедливости ради даже так называемая "доктрина Герасимова", как и другие наработки начальника генштаба вооруженных сил России – это на самом деле лишь бледная тень того, что конкретный маршал Тухачевский прописывал еще в далеких 1930-х годах.