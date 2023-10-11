Почему битва за Авдеевку будет ожесточенной

Авдеевка имеет стратегическое значение для России, поскольку есть фактически воротами в оккупированный Донецк – основной коммуникационный узел на оккупированных территориях. Для того чтобы закрепиться на захваченном Донбассе, российскому президенту Владимиру Путину нужно отодвинуть линию фронта от Донецка.

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В 2022 году русские войска вели наступление на Авдеевку, пытаясь глубоко охватить город с обоих флангов. Однако русское наступление было остановлено героическим сопротивлением украинцев.

Битва за Авдеевку будет более ожесточенной, чем битва за Угледар зимой.

Наличие плотной застройки Донецка и Ясиноватой способствует скрытым действиям, развертыванию жилых районов артиллерии, скрытым действиям бронетехники. Россия сосредоточила значительные силы авиации, использующей высокоточное оружие, множество снарядов, которые могли получить от Северной Кореи и Ирана.

Россияне пытаются создать большое преимущество в дронах. Российские дроны вместе с артиллерией применяются для поражения передовых позиций. Враг пытается открыть путь своей пехоте и танкам, чтобы проломить боевые порядки наших войск, прежде всего применением большого количества высокоточных боеприпасов.

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Силы обороны Украины имеют преимущества в этом районе

Основной удар оккупанты наносят с юга Авдеевки. В отличие от первого наступления на Авдеевку, которое длилось с июля 2022 по март 2023 года, сейчас захват города запланирован по более короткой дуге. Однако россияне пытаются избежать боев в городской застройке и создать угрозу оцепления для наших войск в городе.

Ситуация очень серьезная, битва за Авдеевку нуждается в сосредоточении всех ресурсов.

Сил обороны Украины также имеет свои преимущества в этом районе. Мы хорошо понимаем, куда и как планирует идти враг. Теперь эти преимущества нужно реализовать. Перед нашей артиллерией и ударными дронами есть много целей.

Началось очень тяжелое сражение.