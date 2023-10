Поучительное о враге и нас. Есть вещь, которая меня всегда удивляла в россиянах во время наших газовых драк с ними. Это их способность не впадать в уныние, какие бы серьезные удары мы им не нанесли. По крайней мере, публично. Это такая разновидность fake it till you make it – делай вид, пока не поверят. Типа, пока ты не выглядишь побежденным, тебя и не победили.