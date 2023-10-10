Россияне полностью игнорируют реальность

Кто помнит в России, что "Газпром" отдал нам по решению суда газа на 2 миллиарда долларов и еще 3 миллиарда долларов? Да никто, какая "мелочь", и вообще, не очень-то и "Газпрому" этих денег хотелось.

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У нас публика ждет 100% победы. Не дай Бог, 98%. Наше счастье не будет полным. Поэтому все сознательные публичные спикеры пытаются преуменьшать ожидания и рапортовать о результатах, только когда они уже есть.

В то же время у наших феерических соседей есть чрезвычайная способность игнорировать собственные провалы. Будут делать вид, что все прекрасно, по плану, под контролем, вплоть до "отрицательного всплытия".

Бывалые бойцы с "Газпромом" помнят, что единственная страна, которая ввела санкции по поставке российского газа по трубопроводам в Европейский Союз – это сама Россия. Это вдобавок к гоп-стоповским требованиям перейти на расчеты в рублях, обрезание объемов для компаний из "недружественных стран" и перекрытие "Северного потока" по указанию Кремля.

В результате "Газпром" потерял ключевой для себя экспортный рынок и был вынужден заглушить свою добычу на 25%.

А 25% это серьезно, это требует объяснений. Поэтому, со свойственной им простотой, газпромовцы намекают на "политически мотивированные решения в ряде стран". Хотя по факту такие решения делала только одно страна – их.



Как Россия создает реальность / Скриншот автора

Такая уверенная наглость заходит не только в российских и украинских медиа, но и в западных. В странах, где люди добровольно уходят с должностей из-за каких-то пикантных скандалов, просто не укладывается в головах, что можно так лгать.

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Россию можно победить

Для нас здесь есть несколько выводов:

во-первых, не вестись на победные (и любые) заявления от россиян, в том числе и от "хороших" россиян, имплантированных где-нибудь в Риге. Факт может быть совсем иным;

во-вторых, наше зрадолюбие – это, конечно, наше секретное сверхоружие, чтобы запутать врагов. Но и не опускать руки, когда что-то не удается, это объективно полезный скилл для живучести;

в третьих, их можно побеждать, это относительно несложно, и это хорошая новость. Но нет такого поражения, которое будет для них невыносимым позором.

Поэтому и нам нельзя останавливаться в противодействии им по всем направлениям. У мира короткая память, эти партии можно играть снова и снова. Главное, не вставать надолго из-за стола.