Благоприятная неделя для продуцирования ИПСО

Тем, которые отрабатывают российские спецслужбы, много. Они цепляются за что угодно, что интересует украинцев, а бюджеты на работу ИПСО у них просто огромные. Конечно, не забывают россияне и об экономике Украины, и продвигают много экономических тезисов в украинское общество с помощью соцсетей и подконтрольных телеграм-каналов. Иногда используют и продажные "СМИ", которых в нашей стране хватает.

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Среди экономических тем, которые волнуют украинцев сейчас, – курс гривны. Эта тема приобрела актуальность из-за отмены НБУ фиксированного курса для межбанка и перехода на гибкое управление.

В общем и перед отменой фиксированного курса, сети главного управления генштаба России (новое название ГРУ) и куча других подконтрольных россиянам медийных площадок продвигали тезисы о курсе гривны. При этом именно ГРУшники работали больше по курсу, а другие сети скорее использовали тему инфляции (в контексте роста цен), а курс был для них побочным.

Для российских ипсошников неделя после отмены фиксированного курса оказалась благоприятной. Почти одновременно в инфополе появились две очень аппетитные для них новости.

Первая: об американском Конгрессе, который сейчас занят войнами республиканцев и не может согласовать помощь Украине.

Вторая: НБУ отменил фиксированный курс валют.

Без лишних раздумий, российский дядя майор слепил обе новости в комбо-предложение и выдал приспешникам новый темник: поскольку помощи Украине "больше не будет", а доллар "отпустили в свободное плавание", курс сейчас взлетит в космос. Понятно, что оба тезиса – это пропаганда.

Что касается помощи. Основой макроэкономической помощи Украине являются международные финансовые институты (IFI): МВФ, Всемирный банк и т.д. Позицию этих институтов можно прочитать в интервью самих работников МВФ. Они не то, что не говорят о сокращении помощи, они говорят, что в случае проблем пакет помощи на 115 миллиардов долларов может быть расширен до 140 миллиардов долларов. До сих пор выполнение макроэкономических показателей Украиной МВФ устраивает. С маяками несколько сложнее, но там работа идет. И это все никак не касается войн в Конгрессе США.

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Что касается курса. Отмена фиксированного курса была осуществлена НБУ в коммуникации с МВФ, и МВФ в своем стейтменте действия НБУ поддержал (потому что либерализация валютного рынка – это маяк МВФ). К тому же либерализация касалась работы межбанка, и к запросам населения не относилась, потому что курс для физлиц был сделан не фиксированным уже давно.

Как россияне пытались заставить украинцев бежать за долларами

Цель дяди майора ясна: посеять среди украинцев панику и недоверие к собственной экономической системе, а также спровоцировать хоть какой-то ажиотаж вокруг обмена долларов. План российских спецслужб был прост: создать панику, чтобы украинцы потеряли деньги на колебаниях курса (которые заработают обменники), а государство сожгло золотовалютные резервы, стабилизируя курс.

После нескольких дней интересных опытов могу буквально процитировать, какие тезисы были в темнике товарища майора из ГРУ, потому что именно они встречаются чаще всего.

"Падение/обвал/крах гривны", "отпустили в свободное плавание", "доллар пополз вверх", "обвал будет 100%", "курс в (45, 50, 100) гривен приближается", "покупайте доллары, пока еще есть время и гривны", "денег нам не дадут", "удар по карману украинцев", "обесцененная гривна" и тому подобное.

Мой приз за формулировку получает российский телеграм-блогер Сергей Богатырев, поэтому его цитирую почти без сокращений: "Вообще было бы довольно эпично, если бы гривна вышла до 100 за доллар. Хо*лы так звонко и весело глумились над рублем, что такой поворот событий будет справедлив". Спасибо, это прямо за Фрейдом.

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Кстати, стабилизировать рубль на отметке 100 ЦБ России так и не удалось. Также не знаю, было ли это в темнике майора или какое-то коллективное подсознательное, но многие подкрепили свое экспертное мнение фразой "к бабке не ходи" в разных ее вариациях.

Вся сеть ГРУ и ФСБ в фейсбуке поставила на рекламу фото(шоп) талончика из Приватбанка, из которого видно, что на обмен валюты будто бы стоит очередь с 345 человек. На талончике есть номер отделения на Голосеевском проспекте. Через несколько минут можно нагуглить, что отделение это относительно небольшое, и 345 человек, очевидно, создали бы на улице возле него очередь, которая была бы видна из космоса и о которой точно бы написали в новостях с фотографиями. Хорошее исследование по этой теме сделал паблик "По ту сторону новостей".

Одно из украинских СМИ даже процитировало "экономиста" Дмитрия Леушкина: "Пристегните ремни. Курс теперь плавающий. Он будет формироваться от количества продаж и покупок валюты на межбанке. Здесь даже к бабке ходить не надо...". (Снова эта бабка, к которой никто не ходит). Хорошо, две минуты в гугле, и вот имеем: "Руководитель компании Дмитрий Леушкин был исполнительным директором Forex-компании Prime Broker, которая в одностороннем порядке прекратила выплаты своим клиентам". Прекрасный экономист, невероятный эксперт.

Меньше с тем, должен похвалить украинцев за реакции на прошлую неделю. Я думал, паника и "зрада" будут более масштабными. Но, пожалуй, за почти 10 лет войны, в том числе и информационной, наши люди наработали хоть какой-то иммунитет к российским вбросам. Объем торгов на межбанке падает, население не штурмует обменники.

То есть мы увидели, что на прошлой неделе и российская пропаганда по курсу работала "без огонька", и украинцы действовали здраво, и НБУ отработал на отлично.

Одна спецоперация врагу таки удалась

Но россияне сделали выводы из своих неудач и провели достаточно креативную спецоперацию. Поняв, что на фоне статистики на межбанке и стабильности населения сами вбросы о курсе не заходят, они пошли другим путем.

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Россиянам удалось дезинформировать издание УНН, которое выпустило новость, что глава НБУ Андрей Пышный написал заявление об отставке. Эту новость мгновенно подхватили многочисленные телеграм-каналы и блогеры. Не все из них работали на россиян, но это и есть признак хорошей спецоперации – чтобы твой вброс подхватили не только твои сети, но и вражеские. Расчет россиян был точен и фейк разнесли по всей сети. Уже через час НБУ и Андрей Пышный опровергли отставку, издание УНН аннулировало материал, а нормальные телеграм-каналы опубликовали опровержение.

План россиян понятен. Если рассказы с обменниками не заходят, потому что можно посмотреть в окно, то попытались атаковать НБУ как институт и посеять неуверенность в стабильности регулятора. План был хороший, и реализация, к сожалению, прошла отлично.

Как мы видим, россияне способны действовать гибко и находить или даже придумывать цепляющие украинцев инфоприводы. Они ведут системную работу по анализу украинского инфополя, тестируют через фейсбук, какие темы наиболее болезненны. Даже в случаях, когда очередной "пол страны" не заходит, они могут находить достаточно креативные решения.

Без сомнений, россияне продолжат свои информационные спецоперации и дальше.

Украинцам я могу посоветовать ориентироваться только на заявления от официальных органов в будущем, потому что россияне используют против нас все.