Благоприятная неделя для продуцирования ИПСО
Тем, которые отрабатывают российские спецслужбы, много. Они цепляются за что угодно, что интересует украинцев, а бюджеты на работу ИПСО у них просто огромные. Конечно, не забывают россияне и об экономике Украины, и продвигают много экономических тезисов в украинское общество с помощью соцсетей и подконтрольных телеграм-каналов. Иногда используют и продажные "СМИ", которых в нашей стране хватает.
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Среди экономических тем, которые волнуют украинцев сейчас, – курс гривны. Эта тема приобрела актуальность из-за отмены НБУ фиксированного курса для межбанка и перехода на гибкое управление.
В общем и перед отменой фиксированного курса, сети главного управления генштаба России (новое название ГРУ) и куча других подконтрольных россиянам медийных площадок продвигали тезисы о курсе гривны. При этом именно ГРУшники работали больше по курсу, а другие сети скорее использовали тему инфляции (в контексте роста цен), а курс был для них побочным.
Для российских ипсошников неделя после отмены фиксированного курса оказалась благоприятной. Почти одновременно в инфополе появились две очень аппетитные для них новости.
- Первая: об американском Конгрессе, который сейчас занят войнами республиканцев и не может согласовать помощь Украине.
- Вторая: НБУ отменил фиксированный курс валют.
Без лишних раздумий, российский дядя майор слепил обе новости в комбо-предложение и выдал приспешникам новый темник: поскольку помощи Украине "больше не будет", а доллар "отпустили в свободное плавание", курс сейчас взлетит в космос. Понятно, что оба тезиса – это пропаганда.
Что касается помощи. Основой макроэкономической помощи Украине являются международные финансовые институты (IFI): МВФ, Всемирный банк и т.д. Позицию этих институтов можно прочитать в интервью самих работников МВФ. Они не то, что не говорят о сокращении помощи, они говорят, что в случае проблем пакет помощи на 115 миллиардов долларов может быть расширен до 140 миллиардов долларов. До сих пор выполнение макроэкономических показателей Украиной МВФ устраивает. С маяками несколько сложнее, но там работа идет. И это все никак не касается войн в Конгрессе США.
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Что касается курса. Отмена фиксированного курса была осуществлена НБУ в коммуникации с МВФ, и МВФ в своем стейтменте действия НБУ поддержал (потому что либерализация валютного рынка – это маяк МВФ). К тому же либерализация касалась работы межбанка, и к запросам населения не относилась, потому что курс для физлиц был сделан не фиксированным уже давно.
Как россияне пытались заставить украинцев бежать за долларами
После нескольких дней интересных опытов могу буквально процитировать, какие тезисы были в темнике товарища майора из ГРУ, потому что именно они встречаются чаще всего.
"Падение/обвал/крах гривны", "отпустили в свободное плавание", "доллар пополз вверх", "обвал будет 100%", "курс в (45, 50, 100) гривен приближается", "покупайте доллары, пока еще есть время и гривны", "денег нам не дадут", "удар по карману украинцев", "обесцененная гривна" и тому подобное.
Мой приз за формулировку получает российский телеграм-блогер Сергей Богатырев, поэтому его цитирую почти без сокращений: "Вообще было бы довольно эпично, если бы гривна вышла до 100 за доллар. Хо*лы так звонко и весело глумились над рублем, что такой поворот событий будет справедлив". Спасибо, это прямо за Фрейдом.
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Кстати, стабилизировать рубль на отметке 100 ЦБ России так и не удалось. Также не знаю, было ли это в темнике майора или какое-то коллективное подсознательное, но многие подкрепили свое экспертное мнение фразой "к бабке не ходи" в разных ее вариациях.
Вся сеть ГРУ и ФСБ в фейсбуке поставила на рекламу фото(шоп) талончика из Приватбанка, из которого видно, что на обмен валюты будто бы стоит очередь с 345 человек. На талончике есть номер отделения на Голосеевском проспекте. Через несколько минут можно нагуглить, что отделение это относительно небольшое, и 345 человек, очевидно, создали бы на улице возле него очередь, которая была бы видна из космоса и о которой точно бы написали в новостях с фотографиями. Хорошее исследование по этой теме сделал паблик "По ту сторону новостей".
Одно из украинских СМИ даже процитировало "экономиста" Дмитрия Леушкина: "Пристегните ремни. Курс теперь плавающий. Он будет формироваться от количества продаж и покупок валюты на межбанке. Здесь даже к бабке ходить не надо...". (Снова эта бабка, к которой никто не ходит). Хорошо, две минуты в гугле, и вот имеем: "Руководитель компании Дмитрий Леушкин был исполнительным директором Forex-компании Prime Broker, которая в одностороннем порядке прекратила выплаты своим клиентам". Прекрасный экономист, невероятный эксперт.
Меньше с тем, должен похвалить украинцев за реакции на прошлую неделю. Я думал, паника и "зрада" будут более масштабными. Но, пожалуй, за почти 10 лет войны, в том числе и информационной, наши люди наработали хоть какой-то иммунитет к российским вбросам. Объем торгов на межбанке падает, население не штурмует обменники.
То есть мы увидели, что на прошлой неделе и российская пропаганда по курсу работала "без огонька", и украинцы действовали здраво, и НБУ отработал на отлично.
Одна спецоперация врагу таки удалась
Но россияне сделали выводы из своих неудач и провели достаточно креативную спецоперацию. Поняв, что на фоне статистики на межбанке и стабильности населения сами вбросы о курсе не заходят, они пошли другим путем.
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Россиянам удалось дезинформировать издание УНН, которое выпустило новость, что глава НБУ Андрей Пышный написал заявление об отставке. Эту новость мгновенно подхватили многочисленные телеграм-каналы и блогеры. Не все из них работали на россиян, но это и есть признак хорошей спецоперации – чтобы твой вброс подхватили не только твои сети, но и вражеские. Расчет россиян был точен и фейк разнесли по всей сети. Уже через час НБУ и Андрей Пышный опровергли отставку, издание УНН аннулировало материал, а нормальные телеграм-каналы опубликовали опровержение.
План россиян понятен. Если рассказы с обменниками не заходят, потому что можно посмотреть в окно, то попытались атаковать НБУ как институт и посеять неуверенность в стабильности регулятора. План был хороший, и реализация, к сожалению, прошла отлично.
Как мы видим, россияне способны действовать гибко и находить или даже придумывать цепляющие украинцев инфоприводы. Они ведут системную работу по анализу украинского инфополя, тестируют через фейсбук, какие темы наиболее болезненны. Даже в случаях, когда очередной "пол страны" не заходит, они могут находить достаточно креативные решения.
Без сомнений, россияне продолжат свои информационные спецоперации и дальше.
Украинцам я могу посоветовать ориентироваться только на заявления от официальных органов в будущем, потому что россияне используют против нас все.