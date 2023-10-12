Цей візит може бути більше картинкою безпосередньо для внутрішньої аудиторії. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив російський правозахисник Марк Фейгін.
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"Треба було показати, що він проявляє якусь дипломатичну активність. Я думаю, у них є графік цієї активності – туди поїхав, сюди поїхав. Ось в Китай збирається у відповідь на візит Сі Цзіньпіна", – зазначив Фейгін.
Дипломатична активність
Те, що це порожній візит і просто картинка дипломатичної активності свідчить той факт, що Киргизстану нічого дати Росії, відзначив правозахисник. А країна-агресорка зараз вкрай потребує зброї.
"Росія в теперішньому стані завжди з протягнутою рукою", – іронічно підкреслив він.
Марк Фейгін про візит Путіна до Киргизстану: дивитись відео
Також Путін, можливо, хотів таким чином продемонструвати, що все ще має контроль над країнами Центральної Азії. Але його вже не порівняти від початку повномашстабної війни.
"Контроль втрачається і переходить він до Пекіна. Центральна Азія зробила свій вибір – вона рухається у бік китаєцентричності. І Москва її побоюються", – пояснив Фейгін.
Візит Путіна до Киргизстану: що відомо
- Владімір Путін провів перемовини з Садиром Жапаровим. Він наголосив, що Росія буцімто є ключовим торговим партнером Киргизстану та інвестором в економіку.
- Росія втрачає вплив у Центральній Азії, а тому російському диктатору важливо поновити його. Китай усе більше стає вагомим гравцем, бо має економічні важелі.
- Ще один привід для цієї поїздки – засідання очільників країн СНД. Але це не має ні дипломатичної, ні політичної сили для Владіміра Путіна.