Цей візит може бути більше картинкою безпосередньо для внутрішньої аудиторії. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Треба було показати, що він проявляє якусь дипломатичну активність. Я думаю, у них є графік цієї активності – туди поїхав, сюди поїхав. Ось в Китай збирається у відповідь на візит Сі Цзіньпіна", – зазначив Фейгін.

Дипломатична активність

Те, що це порожній візит і просто картинка дипломатичної активності свідчить той факт, що Киргизстану нічого дати Росії, відзначив правозахисник. А країна-агресорка зараз вкрай потребує зброї.

"Росія в теперішньому стані завжди з протягнутою рукою", – іронічно підкреслив він.

Марк Фейгін про візит Путіна до Киргизстану: дивитись відео

Також Путін, можливо, хотів таким чином продемонструвати, що все ще має контроль над країнами Центральної Азії. Але його вже не порівняти від початку повномашстабної війни.

"Контроль втрачається і переходить він до Пекіна. Центральна Азія зробила свій вибір – вона рухається у бік китаєцентричності. І Москва її побоюються", – пояснив Фейгін.

Візит Путіна до Киргизстану: що відомо