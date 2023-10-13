Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що невідомо, від кого Росія та Киргизстан вирішили захищатися за допомогою ППО. Адже поряд з кордоном з Китаєм розташована зокрема Монголія.

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Китай витісняє Росію

Ці дії Росії виглядають як спроба зберегти обличчя, оскільки Китай зараз виштовхує її з Центральної Азії.

Раніше на кордоні Таджикистану з Афганістаном перебували російські війська. Однак за останні кілька років половину російських позицій зайняли китайські війська.

Це відбулось через те, що Китай ухвалив договір з Таджикистаном, що він власним коштом збудує позиції на кордоні з Афганістаном. І китайці виконали домовленість, але забули сказати, що їхні солдати там вже залишаться. А російська армій зараз воює в Україні, тому чинити там спротив Китаю не може,

– зазначив Михайло Шейтельман.

Навіщо Росії ППО в Киргизстані: дивіться відео

Політехнолог зауважив, що Киргизстан є членом ОДКБ та Євразійської економічної спільноти. І Путін, приїхавши в Бішкек, намагається зберегти обличчя та показати, що Росія розміщує тут своє ППО і це означає, що Китай її звідти ще не витіснив.

Зверніть увагу! Під час свого візиту до Киргизстану Путін відвідав російську авіабазу, що розташована поблизу з містом Кант, та взяв участь у святкування її 20-річчя. На Авіабазі "Кант" перебувають 500 російських військовослужбовців, а також базуються російські штурмовики Су-25 та гелікоптери Ми-8.

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