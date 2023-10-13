Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що невідомо, від кого Росія та Киргизстан вирішили захищатися за допомогою ППО. Адже поряд з кордоном з Китаєм розташована зокрема Монголія.
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Китай витісняє Росію
Ці дії Росії виглядають як спроба зберегти обличчя, оскільки Китай зараз виштовхує її з Центральної Азії.
Раніше на кордоні Таджикистану з Афганістаном перебували російські війська. Однак за останні кілька років половину російських позицій зайняли китайські війська.
Це відбулось через те, що Китай ухвалив договір з Таджикистаном, що він власним коштом збудує позиції на кордоні з Афганістаном. І китайці виконали домовленість, але забули сказати, що їхні солдати там вже залишаться. А російська армій зараз воює в Україні, тому чинити там спротив Китаю не може,
– зазначив Михайло Шейтельман.
Навіщо Росії ППО в Киргизстані: дивіться відео
Політехнолог зауважив, що Киргизстан є членом ОДКБ та Євразійської економічної спільноти. І Путін, приїхавши в Бішкек, намагається зберегти обличчя та показати, що Росія розміщує тут своє ППО і це означає, що Китай її звідти ще не витіснив.
Більше про візит Путіна до Киргизстану
- Російський президент 12 жовтня прибув до Бішкеку. Він провів зустріч з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим. А також відвідав російську авіабазу "Кант", де взяв участь в урочистостях щодо її 20-річчя.
- Сьогодні Путін взяв участь у Раді глав СНД, яка відбулась у Бішкеку. Також 13 жовтня він має провести зустріч з президентом Азербайджану та обговорити зокрема ситуацію в Нагорному Карабаху.
- Також стало відомо, що в Киргизстані на кордоні з Китаєм буде створено об'єднану російсько-киргизьку регіональну систему протиповітряної оборони. Відповідну угоду з Росією 11 жовтня ратифікував парламент Киргизстану. Угоду між Москвою та Бішкеком було підписано в серпні 2022 року, а у травні 2023 року Путін підписав закон про її ратифікацію. Угода діятиме 5 років та передбачає подальше продовження.