Шантаж та курильський фактор: як росія штовхає Японію до компромісу

З початком великої війни росії проти України переважна більшість країн цивілізованого світу стали на наш бік. Зробила це і Японія. Однак, з плином часу стало зрозуміло, що позиція офіційного Токіо скоріше є компромісною між тим, що повинна робити країна, яка перебуває в орбіті американського впливу у таких випадках та тим, що відповідає японським національним інтересам.

Що цікавого буде у зміненій японській конституції, наскільки сильно по росії б'ють санкції, запроваджені Токіо, та якою буде доля Курил після поразки Москви – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політичний аналітик, аспірант Цзилінського університету Петро Шевченко.

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Загострення між росією та Японією

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Відносини більшості держав світу з москвою серйозно загострилися через російську військову авантюру, яку в кремлі цинічно іменують військовою операцією. Це цілком собі закономірний процес. Японія не є тут якимсь винятком. І от нещодавно почався черговий цикл цього загострення. москва хоче позбавити японців їхньої частки у газовому родовищі за назвою "Сахалін – 2". Розкажіть, в чому суть конфлікту? Чого росіяни хочуть досягти, діючи у такий спосіб?

Так, Ви дуже гарно відзначили, що відбувається цей процес загострення. При цьому є держави, в котрих є певні конкретні протиріччя з москвою. І вони справді загострюються сьогодні.

А з іншого боку є держави, що використовують цю ситуацію для реалізації своїх якихось прагматичних інтересів. Якщо казати відносно Японії, то там є певний набір, так би мовити, інтересів, що підштовхують Токіо до конфронтації з москвою.

Та є у японців також і прагматичне бачення. Вони переконані, що не потрібно входити в цю конфронтацію повністю та максимально жорстко. Японська сторона вважає за необхідне зберегти якийсь економічний базис для співпраці і якраз у цей базис входить імпорт російських енергоносіїв.

Кажучи саме про ресурси, треба розуміти, що саме енергоносії посідають одне з чільних місць у списку тих ресурсів, які Японія імпортує з рф. В першу чергу, це звісно, газ. Далі йде нафта.

Якщо кажемо про "Сахалін – 2", то це проєкт з видобутку природнього газу, в якому Японія мала дотепер свою частку. Аж доки російський уряд не вирішив її цієї частки позбавити. Наскільки я пам'ятаю, левова частка газу з цього родовища експортувалася до Японії – більш ніж 50%. Контролювали увесь процес видобутку японські спеціалізовані корпорації (дзайбатсу).

І от, зараз росіяни взяли все повністю вже під власний контроль. Такий крок з їхнього боку можна потрактувати, як спробу використати вже традиційну для них практику енергетичних важелів впливу. До того ж це свого роду сигнал для Токіо, що потрібно шукати точки дотику там, де в цьому зацікавлені обидві сторони.

Отже, угода, на думку росіян, має виглядати наступним чином: ми вам повертаємо вашу частку у газовому родовищі, а ви натомість повинні зобов'язатися дотримуватися визначених лімітів санкційного тиску чи ще чогось на кшталт.

Водночас якщо вдатися в суть тих санкційних обмежень, до яких вдавалися японці, то виявиться, що вони вводилися більше задля створення інформаційного тиску на Росію. І власне, якщо вести мову про ККД, то ефект від цих санкцій не такий вже і великий. От скажіть, будь ласка, чи багато заможних росіян зберігають свої кошти в японських банках?

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Явно не надто багато.

Не думаю, що серед них є багато охочих зберігати свої гроші саме там.

Тобто позиція Японії формується з огляду на власні інтереси. І лише в другу чергу вони озираються на позицію США. А взагалі-то, у міжнародних відносинах є такий ефект, який має назву Band Wagoning, коли країни на якомусь із напрямків діють тісно координуючи власні позиції. Рухаючись одним шляхом в унісон, як потяг.

Та й зрештою, доки росія геостратегічно стає дедалі ближчою до Китаю, Токіо не буде займати іншої позиції, ніж ту, на якій стоїть зараз. В усякому разі в публічній площині точно.

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Санкції щодо росії

До речі, про японський санкційний фронт. Днями Токіо заборонив імпорт російського золота і увів низку інших додаткових рестрикцій. Наскільки боляче ці заходи в сукупності зроблять агресору?

Я думаю, що росіяни не зважають на це взагалі. А якраз навпаки – відкрито кажуть, що будуть використовувати схеми сірого імпорту та експорту, щоб пом'якшити вплив санкцій.

Безумовно, певний негативний ефект все ж буде. Якщо Японія заборонила експорт високих технологій до Росії, то це означає, що не всю продукцію можна буде купити через треті руки. А якщо навіть куплять, то набагато дорожче.

А по друге, навіть якщо Японії знадобиться купівля золота чи інших підсанкційних товарів, то вона легко зможе обійти накладені власноруч санкції з такою метою.

Вже тільки один той факт, що японці ввели обмеження на імпорт російського золота, показує, що вони не бояться наслідків такого сміливого рішення зі свого боку.

Водночас Токіо не наважується у своїй санкційній політиці торкатися енергетичної співпраці з Кремлем, бо це прямо суперечить японським національним інтересам в тому числі. От якби Японія ввела в дію санкції в енергетичному секторі, тоді б росіянам дійсно було боляче.

В чому особливості змін, які Токіо збирається вносити до японської конституції?

Згідно зі ст. 9 японської конституції, країна не має права мати свою армію. Власне, тому ця конституція ще називається пацифістською. Безумовно, російський фактор має свій вплив, але все-таки більш значною загрозою для Японії є Китай.

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Китайці не приховують свого бажання захопити Тайвань, від якого критично залежить економічна стабільність Японії. Тому, скоріш за все, японська держава буде вимушена відмовитися від цієї пацифістської конституції.

Звісно ж, це рішення буде узгоджено зі США – як країною, що прямо впливає на лінію поведінки Японії на міжнародній арені. За задумом Вашингтона, Японія повинна відіграти роль ключового вузла у антикитайській коаліції в Східній Азії.

Відтак, можна очікувати, що ця острівна держава буде активно озброюватися найближчим часом. В цьому і є головна особливість запропонованих до розгляду змін у японський фундаментальний закон.

Після Другої Світової Токіо всіляко намагався замаскувати у своїй державній ідеології мілітарну складову. Так було ще донедавна. Перші натяки на відмову від пацифізму з'явилися за часів урядування Сіндзо Абе (нині покійного колишнього японського прем'єра – 24 канал). Саме Абе почав регулярно відвідувати синтоїстський храм, де відкрито вшановував загиблих японських воїнів під час війни. Це викликало просто таки вихор ненависті у Китаї та Кореї. Сьогоднішній прем'єр Фуміо Кісіда взагалі є членом елітної ультраправої групи (ні пон кайґе). Неформальна група елітаріїв, яка бачить своєю місією встановлення у Японії сильної держави.

Відповідно, представники групи, до якої входить Кісіда, вважають чужою світоглядну систему принесену сюди американцями. На думку цих ультраправих можновладців, їхня країна має знову стати могутньою. В тому числі й шляхом мілітаризації. А також обов'язково воювати з КНР за Тайвань і за Східнокитайське Море. Особливо, за спірні території розташовані там. Маються на увазі острови Сонкаку або Тяо-Ю-Тао, якщо китайською.

Тож так, Японія буде рухатися в бік мілітаризації мірою того, як наростатиме градус напруги між Америкою та Китаєм.

Майбутнє Курильських островів

Яка доля чекає Курильські острови після поразки росії?

Якщо після капітуляції росія буде вимушена піти на певні територіальні поступки, то в такому разі, я думаю, що Японія таки й справді може висунути свої територіальні претензії. При чому не тільки на Курили, а й навіть на Сахалін та Приморський Край.

В цьому контексті цікавий епізод трапився після жовтневого комуністичного перевороту. Японські війська висадилися тоді у примор'ї і за підтримки російських "білих", а саме донських козаків, хотіли створити далекосхідну козацько-японську республіку.

Проте, з цього нічого не вийшло в результаті. Більшовики, до речі, не без допомоги української влади, витіснили білогвардійців та японців тоді. Загалом, я переконаний, що повернення японських володінь, загарбаних Росією, посприяло б національному піднесенню японської нації.

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