Гра Росії на внутрішню аудиторію: чого очікувати від засідання Радбезу ООН щодо Ємену

Після того, як США та Британія знищили військові об'єкти в Ємені у відповідь на численні провокації хуситів, Росія скликала засідання Радбезу ООН. Однак розраховувати на щось більше за пропагандистський спектакль не випадає.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він сумнівається в тому, що скликаний Росією Радбез може дати їй якісь зовнішньополітичні дивіденди.

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Для чого Росії безглузде скликання Радбезу

Оцінюючи скликання Росією Радбезу ООН, варто пам'ятати, як реагувала сама Москва на аналогічні скликання після нападу ХАМАС. Тоді Кремль послідовно блокував усі рішення Радбезу щодо допомоги Ізраїлю.

"Росія (у Радбезі ООН – 24 Канал) блокує абсолютно все, до чого докладається західний світ, який намагається вирішити якісь конфліктні точки. Тому я прогнозую, що нічого з ініційованого Росією засідання Радбезу не буде. Це буде просто черговим піар-майданчиком для пропагандистських ЗМІ", – переконаний політолог.

Фактично, Росія не здатна використовувати майданчик ООН інакше, аніж для внутрішньої пропаганди, у якій Москва досі здатна транслювати свою фальшиву "велич".

"В Росії вже почались політичні перегони, а псевдоантиколоніальна риторика завжди є на прапорі Путіна. Тому Росія буде робити усі можливі медійні рухи для того, щоб грати виключно на внутрішню аудиторію", – підкреслив Буряченко.

В цьому контексті цікавим є й те, що після ймовірного "переобрання" на пост президента Росії Путін остаточно втратить свою легітимність на міжнародному рівні. Річ у тім, що Росія готується силоміць провести вибори на тимчасово окупованих територіях України, що буде додатковим аргументом для того, щоб їх не визнати. А це створить вакуум легітимності всередині Росії, тож Путін більше не зможе всерйоз представляти свою країну на міжнародній арені.

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