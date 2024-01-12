Игра России на внутреннюю аудиторию: чего ожидать от заседания Совбеза ООН по Йемену

После того как США и Британия уничтожили военные объекты в Йемене в ответ на многочисленные провокации хуситов, Россия созвала заседание Совбеза ООН. Однако рассчитывать на что-либо больше пропагандистского спектакля не приходится.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он сомневается в том, что созванный Россией Совбез может дать ей какие-то внешнеполитические дивиденды.

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Для чего России бессмысленный созыв Совбеза

Оценивая созыв Россией Совбеза ООН, следует помнить, как реагировала сама Москва на аналогичные созывы после нападения ХАМАС. Тогда Кремль последовательно блокировал все решения Совбеза о помощи Израилю.

"Россия (в Совбезе ООН – 24 Канал) блокирует абсолютно все, к чему докладывается западный мир, который пытается разрешить какие-то конфликтные точки. Поэтому я прогнозирую, что ничего из инициированного Россией заседания Совбеза не будет", – убежден политолог.

Фактически, это событие будет просто очередной пиар-площадкой для пропагандистских СМИ. В России уже началась политическая гонка, а псевдоантиколониальной риторике всегда есть место на флаге Путина.

"Россия будет делать все возможные медийные движения для того, чтобы играть исключительно на внутреннюю аудиторию", – подчеркнул Буряченко.

В этом контексте интересно и то, что после вероятного "переизбрания" на пост президента России Путин окончательно потеряет свою легитимность на международном уровне. Дело в том, что Россия готовится силой провести выборы на временно оккупированных территориях Украины, что будет дополнительным аргументом для того, чтобы их не признать. А это создаст вакуум легитимности внутри России, так что Путин больше не сможет всерьез представлять свою страну на международной арене.

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