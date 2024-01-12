Атака - ответ на неоднократные удары хуситов по коммерческим судам в Красном море. 24 Канал собрал информацию о ночной атаке, а также видео с места событий, публикуемых местными и международными СМИ.
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По чему нанесли удары США и Великобритания
Согласно заявлениям как самих хуситов, так и американских и британских источников, удары нанесли прежде всего по аэродромам, откуда, вероятнее всего, запускали ракеты и дроны, а также по складам оружия и радаров.
Момент атаки по целям в Йемене: видео
Reuters со ссылкой на источники в администрации США, сообщает, что удары нанесли самолеты, корабли и подлодка. CNN пишет, что применялись и крылатые ракеты Tomahawk.
Военно-воздушные силы США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах: командным пунктам, складам оружия, производственным мощностям и радарам ПВО.
Британские Королевские воздушные силы объявили, что их самолеты нанесли удары по двум целям, и одной из них был аэродром у Аббса. Второй целью был комплекс в Бане.
Следовательно, по информации телеканала CNN, под атаку попали:
- военная база Кахлан в провинции Саада;
- авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;
- район аэропорта города Худайда;
- аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западной части Йемена;
- аэродром города Аббс.
Последствия удара по объектам в Йемене: видео
Хуситы атакуют корабли в Красном море
- Хуситы с 7 октября атакуют суда на жизненно важных судоходных путях и запускают беспилотники и ракеты по самому Израилю.
- Хуситы заявили, что будут атаковать все суда, следующие в Израиль, независимо от их национальной принадлежности, и предостерегли международные судоходные компании от работы с израильскими портами.
- Хуситы пообещали, что атаки будут продолжаться, пока Израиль не прекратит свое наступление на Сектор Газы.