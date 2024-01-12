Атака є відповіддю на неодноразові удари хуситів по комерційних суднах у Червоному морі. 24 Канал зібрав інформацію про нічну атаку, а також відео з місця подій, які публікують місцеві та міжнародні ЗМІ.
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По чому завдали ударів США та Британія
Згідно із заявами як самих хуситів, так і американських й британських джерел, ударів завдали насамперед по аеродромах, звідки, найімовірніше, запускали ракети й дрони, а також по складах зброї та радарів.
Момент атаки по цілях у Ємені: відео
Reuters з посиланням на джерела в адміністрації США, повідомляє, що удари завдали літаки, кораблі та підводний човен. CNN пише, що застосовувалися й крилаті ракети Tomahawk.
Військово-повітряні сили США заявили, що завдали ударів по більш ніж 60 цілях на 16 об'єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.
Британські Королівські повітряні сили оголосили, що їхні літаки завдали ударів по двох цілях, і однією з них був аеродром біля Аббса. Другою ціллю був комплекс у Бані.
Відтак, за інформацією телеканалу CNN, під атаку потрапили:
- військова база Кахлан у провінції Саада;
- авіабаза Аль-Дайламі до півночі від столиці Ємену Сани;
- район аеропорту міста Худайда;
- аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західній частині Ємену;
- аеродром міста Аббс.
Наслідки удару по об'єктах в Ємені: відео
Хусити атакують кораблі у Червоному морі
- Хусити з 7 жовтня атакують судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускають безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.
- Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.
- Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.