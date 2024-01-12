Впоследствии в сети появились кадры, как американские и британские истребители взлетали, чтобы нанести удары по йеменским хуситам. В результате пострадало более 60 военных объектов йеменцев.

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Как Британия и США запускали свои самолеты для ударов по хуситам

В Центральном командовании Вооруженных сил США рассказали, что в 2:30 утра (по времени Саны) американские военные в координации с Великобританией нанесли совместные удары по целям хуситов, чтобы снизить их способность продолжать их незаконные и безрассудные нападения на американские и международные суда и коммерческое судоходство в Красном море. Несколько своих ударов солдаты США и Британии нанесли с помощью самолетов.

На кадрах, которые опубликовали американские военные, можно увидеть, как самолеты поднимаются в воздух, чтобы нанести удары по йеменцам. Сначала доносился громкий звук двигателя, а уже впоследствии воздушные суда взлетали в небо.

США показали, как запускали самолеты для ударов по хуситам в Йемене / Видео US Central Command

В Минобороны Великобритании также показали, как их самолеты Typhoon взлетали для атак позиций хуситов. В министерстве отметили, что это действие было предпринято совместно с США в ответ на неоднократные нападения хуситов на корабли в Красном море.

Британские Typhoon и американские самолеты эффектно взлетали в небо / Фото Минобороны Британии и US Central Command

Любопытное видео также опубликовал и британский министр обороны Грант Шэппс. Он отметил, что самолеты Typhoon нанесли точные удары по двум военным объектам хуситов вместе с силами США, как "обязанность защитить суда и свободу судоходства".

Шеппс показал, как Typhoon летит для ударов по Йемену / Видео с аккаунта Гранта Шэппса в соцсети Х

К слову, командующий американскими Центральными Воздушными силами Алекс Гринкевич заявил, что силы США и коалиции нанесли ударов по более чем 60 целям в 16 местах расположения боевиков-хуситов в Йемене. Это удалось сделать, запустив более 100 высокоточных боеприпасов.