Що чекає росію після рішення Сейму Латвії: політолог оцінив наслідки

11 серпня Сейм Латвії визнав росію державою, яка спонсорує тероризм. Україна радо привітала таке рішення.

Однак надання статусу Латвією навряд чи матиме серйозні наслідки для росії. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

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Статус держави, що спонсорує тероризм, мають надавати США

За словами Вігірінського, визнання держави спонсором тероризму з наслідками в практиці світового міжнародного права вводили лише США. Адже надання відповідного статусу могло гарантувати конкретний результат – обмеження фінансових операцій, торгівлі тощо. Важливо, що США могли забезпечити виконання цих санкцій, адже основною валютою міжнародних розрахунків станом на 70-ті роки, коли з'явився цей статус, був саме американський долар.

"Коли ми говоримо про Литву чи Латвію, які приймають відповідне рішення – це співмірно з тим, якби це рішення прийняла Украна. Чи могла б Україна вплинути на торговельні відносини росії з Іраном? В силу наявного інструментарію

З точки зору символізмів – так, це важливо. З точки зору досягнень нашої дипломатії… Наш парламент консолідованим голосуванням у травні просив Конгрес США схилити Державний департамент до прийняття рішення. Ми ж не просто так зверталися саме до Сполучених Штатів,

– зауважив Вігірінський.

Заклики, але не конкретні дії

"Місцева преса пише, що одним з наслідків прийняття такого рішення парламентом є звернення до країн Європейського союзу про посилення чи перегляд політики, пов'язаної з візовим режимом для громадян росії, що перебувають на території ЄС", – сказав політолог.

Вігірінський додав, що нерідко ми стаємо заручниками невірної інформації, яку пропагують несвідомі спікери. Вони говорять про те, що статус означає, що з росією ніхто не буде торгувати. Це зовсім не так. Як приклад він навів Іран, який є спонсором тероризму, однак в країні працює корпорація PepsiCo.

Я не хочу зменшити вагу цього статусу. Я просто не хочу, щоб люди надалі розчаровувалися. Тим, що продовжують бачити певні торговельні відносини, які мають місце з росією. І прийняття статусу країни-спонсора тероризму не стало тою передумовою, яка ще більше заглибила ізоляцію росії,

– наголосив політолог.

Міжнародне право побудоване на договірних відносинах

Потрібно враховувати той факт, що від росії ізолюється весь демокатичний світ, як і вона від нього. Однак ті країни, які росія називає "дружніми", за територією та популяцією займають третину світу. Ще дві третини або мають нейтральну позицію, або просто не висловлюються.

"В цих країнах теж є люди та економіки. Для них рішення не матиме наслідків, адже міжнародне право побудоване на договірних відносинах", – сказав Вігірінський.

Політолог зауважив, що у Європейському Союзі немає правової бази та практики визнання країни спонсором тероризму. Однак можна змоделювати відповідну ситуацію. "Якщо ЄС домовляється, що присвоєння статусу на рівні Європейської комісії тягне за собою скасування віз чи короткострокові візи для громадян росії. І кожна країна дотримується цих домовленостей", – пояснив він.

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