Что ждет Россию после решения Сейма Латвии: политолог оценил последствия

11 августа Сейм Латвии признал россию государством, спонсирующим терроризм. Украина с радостью поприветствовала такое решение.

Однако предоставление статуса Латвией вряд ли будет иметь серьезные последствия для россии. Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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Статус государства, которое спонсирует терроризм, должны предоставлять США

По словам Вигиринского, признание государства спонсором терроризма с последствиями в практике мирового международного права вводили только США. Ведь предоставление соответствующего статуса могло гарантировать конкретный результат – ограничение финансовых операций, торговли и т.п. Важно, что США могли обеспечить выполнение этих санкций, ведь основной валютой международных расчетов на 70-е годы, когда появился этот статус, был именно американский доллар.

"Когда мы говорим о Литве или Латвии, которые принимают соответствующее решение – это соразмерно с тем, если бы это решение приняла Украина. Могла ли бы Украина повлиять на торговые отношения россии с Ираном? В силу имеющегося инструментария

С точки зрения символизмов – да, это важно. С точки зрения достижений нашей дипломатии… Наш парламент консолидированным голосованием в мае просил Конгресс США склонить Государственный департамент к принятию решения. Мы же не просто так обращались именно к Соединенным Штатам,

– заметил Вигиринский.

Призывы, но не конкретные действия

"Местная пресса пишет, что одним из последствий принятия такого решения парламентом является обращение в страны Европейского союза об усилении или пересмотре политики, связанной с визовым режимом для граждан россии, находящихся на территории ЕС", – сказал политолог.

Вигиринский добавил, что нередко мы становимся заложниками неверной информации, которую пропагандируют бессознательные спикеры. Они говорят о том, что статус означает, что с россией никто не будет торговать. Это совсем не так. В качестве примера он привел Иран, который является спонсором терроризма, однако в стране работает корпорация PepsiCo.

Я не хочу уменьшить вес этого статуса. Я просто не хочу, чтобы люди в дальнейшем разочаровались. Тем, что продолжают видеть определенные торговые отношения, имеющие место с россией. И принятие статуса страны-спонсора терроризма не стало той предпосылкой, которая еще больше углубила изоляцию россии.

– подчеркнул политолог.

Международное право построено на договорных отношениях

Нужно учитывать тот факт, что от россии изолируется весь демократический мир, как и она от него. Однако те страны, которые россия называет "дружественными", по территории и популяции занимают треть мира. Еще две трети либо имеют нейтральную позицию, либо просто не высказываются.

"В этих странах тоже есть люди и экономики. Для них решение не будет иметь последствий, ведь международное право построено на договорных отношениях", – сказал Вигиринский.

Политолог отметил, что в Европейском Союзе нет правовой базы и практики признания страны спонсором терроризма. Однако можно смоделировать соответствующую ситуацию. "Если ЕС договаривается, что присвоение статуса на уровне Европейской комиссии влечет отмену виз или краткосрочные визы для граждан россии. И каждая страна придерживается этих договоренностей", – пояснил он.

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