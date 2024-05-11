Сильні такого не роблять: Черник припустив, наскільки серйозно Путіна непокоять удари по НПЗ

Україна знайшла справжню больову точку Росії. Атаки на нафтопереробні заводи противника дуже турбують Владіміра Путіна.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу зауважив, що Росія справді робиться слабкою в цій точці.

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Наскільки болісні для Росії удари по НПЗ

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що ми нарешті суб'єктивізувалися й Україна відстоює свої національні інтереси так, як вважає за потрібне. Найголовніше, що ми таки намацали справжню больову точку Росії.

"Вибухова" ніч була 10 травня у Калузькій області. Дрони ГУР завітали на НПЗ "Перший завод", який є найбільшим нафтопереробним заводом в області, щорічно даючи 1,2 мільйона тонн переробленої нафти. Цей об'єкт розташований майже за 300 кілометрів від кордону з Україною.

За його словами, проскочила інформація, що Владімір Путін начебто зробив запит до американського лідера Джо Байдена, щоб поговорити на тему ударів по російській нафтопереробній галузі.

Маю підкреслити, що сильні запит ніколи не роблять,

– заявив Черник.

Військовий експерт зауважив, що запит на такого типу переговори роблять слабкі. А Росія в цій точці справді робиться слабкою. І це неймовірно добре.

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