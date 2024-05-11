Сильні такого не роблять: Черник припустив, наскільки серйозно Путіна непокоять удари по НПЗ
Україна знайшла справжню больову точку Росії. Атаки на нафтопереробні заводи противника дуже турбують Владіміра Путіна.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу зауважив, що Росія справді робиться слабкою в цій точці.
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Наскільки болісні для Росії удари по НПЗ
Полковник запасу ЗСУ зазначив, що ми нарешті суб'єктивізувалися й Україна відстоює свої національні інтереси так, як вважає за потрібне. Найголовніше, що ми таки намацали справжню больову точку Росії.До речі! "Вибухова" ніч була 10 травня у Калузькій області. Дрони ГУР завітали на НПЗ "Перший завод", який є найбільшим нафтопереробним заводом в області, щорічно даючи 1,2 мільйона тонн переробленої нафти. Цей об'єкт розташований майже за 300 кілометрів від кордону з Україною.
За його словами, проскочила інформація, що Владімір Путін начебто зробив запит до американського лідера Джо Байдена, щоб поговорити на тему ударів по російській нафтопереробній галузі.
Маю підкреслити, що сильні запит ніколи не роблять,
– заявив Черник.
Військовий експерт зауважив, що запит на такого типу переговори роблять слабкі. А Росія в цій точці справді робиться слабкою. І це неймовірно добре.
Які ще теми аналізував Черник
- Черник вважає, що у росіян наразі не вистачає сил та засобів, щоб організувати повноцінну проривну операцію в напрямку Харкова. Але вони можуть діяти за принципом "зайти і вийти". Зокрема, вдертися на декілька кілометрів, зав'язати там наші сили й засоби, повоювати декілька днів і відійти. У такому випадку нам доведеться відтягнути з головної лінії боєзіткнення артилерію та боєкомплект.
- Путін щоразу дістає "ядерний кийок", коли боїться. За словами Черника, Кремль розуміє, що на фронті можуть виникнути справжні проблеми. По-перше, у ворога викликають страх F-16, адже ці літаки можуть змінити поле бою. По-друге, великий пакет зброї в дорозі до України. І найголовніше – Європа показує, що перестає боятися кремлівського диктатора.
- Черник також оцінив запас міцності армії Росії. Загалом у такому стилі, як нині триває війна, російські загарбники можуть воювати ще приблизно 2 роки, не більше.