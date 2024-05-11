Сильные такого не делают: Черник предположил, как серьезно Путина беспокоят удары по НПЗ

11 мая 2024, 07:30
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Украина нашла настоящую болевую точку России. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы противника очень беспокоят Владимира Путина.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала заметил, что Россия действительно делается слабой в этой точке.

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Насколько болезненны для России удары по НПЗ

Полковник запаса ВСУ отметил, что мы наконец-то субъективизировались и Украина отстаивает свои национальные интересы так, как считает нужным. Самое главное, что мы таки нащупали настоящую болевую точку России.

Кстати! "Взрывная" ночь была 10 мая в Калужской области. Дроны ГУР посетили НПЗ "Первый завод", который является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в области, ежегодно давая 1,2 миллиона тонн переработанной нефти. Этот объект расположен почти в 300 километрах от границы с Украиной.

По его словам, проскочила информация, что Владимир Путин вроде бы сделал запрос к американскому лидеру Джо Байдену, чтобы поговорить на тему ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Должен подчеркнуть, что сильные запрос никогда не делают,
– заявил Черник.

Военный эксперт отметил, что запрос на такого типа переговоры делают слабые. А Россия в этой точке действительно становится слабой. И это невероятно хорошо.

Какие еще темы анализировал Черник

  • Черник считает, что у россиян пока не хватает сил и средств, чтобы организовать полноценную прорывную операцию в направлении Харькова. Однако они могут действовать по принципу "зайти и выйти". В частности, ворваться на несколько километров, завязать там наши силы и средства, повоевать несколько дней и отойти. В таком случае нам придется оттянуть с главной линии боестолкновения артиллерию и боекомплект.
  • Путин каждый раз достает "ядерную дубинку", когда боится. По словам Черника, Кремль понимает, что на фронте могут возникнуть настоящие проблемы. Во-первых, у врага вызывают страх F-16, ведь эти самолеты могут изменить поле боя. Во-вторых, большой пакет оружия в пути в Украину. И самое главное – Европа показывает, что перестает бояться кремлевского диктатора.
  • Черник также оценил запас прочности армии России. В общем в таком стиле, как сейчас идет война, российские захватчики могут воевать еще примерно 2 года, не более.

Автор: Аліна Вишневська