Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала заметил, что Россия действительно делается слабой в этой точке.

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Насколько болезненны для России удары по НПЗ

Полковник запаса ВСУ отметил, что мы наконец-то субъективизировались и Украина отстаивает свои национальные интересы так, как считает нужным. Самое главное, что мы таки нащупали настоящую болевую точку России.

Кстати! "Взрывная" ночь была 10 мая в Калужской области. Дроны ГУР посетили НПЗ "Первый завод", который является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в области, ежегодно давая 1,2 миллиона тонн переработанной нефти. Этот объект расположен почти в 300 километрах от границы с Украиной.

По его словам, проскочила информация, что Владимир Путин вроде бы сделал запрос к американскому лидеру Джо Байдену, чтобы поговорить на тему ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Должен подчеркнуть, что сильные запрос никогда не делают,

– заявил Черник.

Военный эксперт отметил, что запрос на такого типа переговоры делают слабые. А Россия в этой точке действительно становится слабой. И это невероятно хорошо.

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