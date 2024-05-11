Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала заметил, что Россия действительно делается слабой в этой точке.
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Насколько болезненны для России удары по НПЗ
Полковник запаса ВСУ отметил, что мы наконец-то субъективизировались и Украина отстаивает свои национальные интересы так, как считает нужным. Самое главное, что мы таки нащупали настоящую болевую точку России.
По его словам, проскочила информация, что Владимир Путин вроде бы сделал запрос к американскому лидеру Джо Байдену, чтобы поговорить на тему ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли.
Должен подчеркнуть, что сильные запрос никогда не делают,
– заявил Черник.
Военный эксперт отметил, что запрос на такого типа переговоры делают слабые. А Россия в этой точке действительно становится слабой. И это невероятно хорошо.
Какие еще темы анализировал Черник
- Черник считает, что у россиян пока не хватает сил и средств, чтобы организовать полноценную прорывную операцию в направлении Харькова. Однако они могут действовать по принципу "зайти и выйти". В частности, ворваться на несколько километров, завязать там наши силы и средства, повоевать несколько дней и отойти. В таком случае нам придется оттянуть с главной линии боестолкновения артиллерию и боекомплект.
- Путин каждый раз достает "ядерную дубинку", когда боится. По словам Черника, Кремль понимает, что на фронте могут возникнуть настоящие проблемы. Во-первых, у врага вызывают страх F-16, ведь эти самолеты могут изменить поле боя. Во-вторых, большой пакет оружия в пути в Украину. И самое главное – Европа показывает, что перестает бояться кремлевского диктатора.
- Черник также оценил запас прочности армии России. В общем в таком стиле, как сейчас идет война, российские захватчики могут воевать еще примерно 2 года, не более.