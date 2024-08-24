У Росії створили "нові" групи військ для захисту Курщини: що з ними не так

Ситуація на Курщині давно вийшла з-під контролю Росії. Наступ українських військових там не можуть зупинити. І замість ухвалення конкретних рішень, вдаються до дій, які лише відвертають увагу росіян.

З-поміж іншого, стало зрозуміло, що Путін не має ніякого "козиря в рукаві". Тобто підготовлених резервів, які можна відправити на новий фронт. Як Росія намагається замилити усім очі, 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Росія немає резервів

The New York Times пишуть, що Росія хоче використати наступ Збройних Сил України у Курській області як можливість для досягнення власних цілей. Зокрема, на Донеччині. Крім того, журналісти зазначають, що битва у російському регіоні лише починається. Мовляв, темпи просування Сил оборони дають Владіміру Путіну час для підготовки удару у відповідь.

Так, кажуть, що Путін дав наказ до 1 жовтня витіснити українських військових з Курщини.

Ситуація на Курщині дуже показова, адже показує, що у Росії зараз немає готових боєздатних резервів, які б Путін міг швидко використати. Щобільше, він взагалі не знає, кому довіряти, тому поїхав до Кадирова просити про охорону,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Справді, на тлі активних боїв у Курщині Путін відвідав Азербайджан, а потім, вперше з 2011 року, приїхав до Чечні. Там він, до слова, зустрівся з добровольцями, які мають вирушити на війну з Україною. Це вкотре вказує на брак живої сили у Росії.

"Західні ЗМІ говорять, що Росії вистачить ресурсу. У мене питання з чого роблять такі висновки? Якщо зараз їм навіть на Курщину сил і засобів не вистачає. На що їм вистачить ресурсу? Щоб воювати під Покровськом ще кілька місяців? Оцінка можливостей Росії як була завищена з боку західних медіа, так і залишається", – відзначив Мусієнко.

У Росії створили нові групи військ

Для того, аби хоча б вдавати видимість серйозної підготовки, російська влада вирішила створити угруповання "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ". Однак є нюанс.

Створення цих трьох армій – це другорядна річ, відволікання уваги. Річ у тім, що такі групи військ існували. Наступальне угруповання військ, яке готувалося в Суджі і з Суджі мало атакувати Сумщину наприкінці квітня, називалося "Курськ". Нічого нового тут немає,

– пояснив Мусієнко.

Пізніше Росія створила Ленінградський військовий округ – угруповання військ "Сєвєр" – об'єднавши весь контингент російських військ, який перебував у прикордонних з Україною областях. Тобто ці ж угруповання "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ".

"Це відволікання уваги, тому що замість розв'язання реальних проблем, замість того, щоб зупиняти українські війська, знімати власні зі Сходу України, Путін відвертає увагу на другорядні речі. Мовляв, створили нові групи військ, отже все має змінитися", – наголосив Мусієнко.

Поки немає підтверджень, що ці "нові" угруповання активно поповнювати силами, за винятком тих, які росіяни вже зняли з Донеччини.

Насправді в Кремлі не так багато варіантів, де знайти сили. Їм залишається або залучити велику кількість строковиків, або знімати боєздатні підрозділи з фронтів в Україні.