Західне видання із посиланням на джерело, близьке до російської влади пише, що агресорка не припинила свій наступ на сході України і не збирається відводити значні сили з цього напрямку для захисту Курської області. Водночас українські сили продовжують захоплювати більше територій.

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Офіційна влада нічого не коментувала

Ні речник Кремля Дмітрій Пєсков, ні міністерство оборони Росії не відповіли на запит Bloomberg із проханням прокоментувати відповідне твердження.

На думку незалежного військового аналітика Яна Матвєєва, щоб повернути Курську область під свій контроль Росії знадобиться 40 – 50 тисяч військових.

У виданні відзначають, що для цього можуть залучити призовників. Хоча російська влада обіцяла не відправляти їх воювати проти України, розгортання в Курську не буде порушенням цієї обіцянки.

Водночас покладатися на призовників під час такої операції було б дуже "ризикованою" ідеєю для Росії.