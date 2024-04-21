Спікер Оперативного командування "Північ" Вадим Мисник розповів в ефірі телемарафону, що росіяни у районі прикордоння постійно здійснюють ротацію. Зокрема, наша розвідка повідомляє, що частини росіян відбувають та прибувають, пише 24 Канал.

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Як діє нове угруповання ворога "Сєвєр"

Вадим Мисник розповів, що в окупантів відбувається активний рух. Зокрема, зафіксований рух артилерійських та мотопіхотних частин.

Ми знаємо, що ворог на Білгородщині, Брянщині та Курщині створив угруповання "Північ", як вони кажуть – "Сєвєр". Тобто там залучається ленінградський військовий округ. Далі ми спостерігаємо можливе накопичення військ ворога,

– заявив речник Оперативного командування "Північ".

За його даними, якщо окупанти захочуть більш активно діяти, або намагатимуться просуватись на нашу територію, то має бути підвіз техніки, паливних матеріалів, боєприпасів.

"Це процес, який зараз в цих умовах практично неможливо приховати від наших розвідників", – пояснив речник.

Важливо. Вадим Мисник також сказав, що на Півночі України вибудувана лінія оборони. Наші військові її посилюють та вглиб відбудовують додаткові смуги оборони.

Що відомо про нове угруповання військ "Сєвєр"