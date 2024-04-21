Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на фронті

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Куп'янський напрямок. Окупанти, за підтримки авіації, 2 рази атакували позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок. Загарбники 10 разів атакували позиції наших захисників в районах населеного пункту Терни Донецької області.

Бахмутський напрямок. Українські Сили оборони відбили 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

Ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Наші захисники відбили 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. Окупанти, за підтримки авіації, 4 рази атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. Противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

Втрати загарбників