Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Ворог 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Втрати загарбників
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника.