За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на поле боя на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Враг 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Потери захватчиков
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника.