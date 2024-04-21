Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 788 дней. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене – читайте в тексте 24 Канала.

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06:08, 21 апреля США могут отправить в Украину дополнительных военных советников, - Politico Хорошие новости из США не заканчиваются. Стало известно, что в Киев могут поехать военные советники – об этом заявили в Пентагоне. И это хороший знак, особенно перед наступлением россиян летом. Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Офиса оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве,

– сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.