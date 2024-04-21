Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 788 дней. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене – читайте в тексте 24 Канала.
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США могут отправить в Украину дополнительных военных советников, - Politico
Хорошие новости из США не заканчиваются. Стало известно, что в Киев могут поехать военные советники – об этом заявили в Пентагоне. И это хороший знак, особенно перед наступлением россиян летом.
Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Офиса оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве,
– сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.
Россияне не выдерживают из-за решения о конфискации их активов
Палата представителей приняла решение о конфискации активов россиян 20 апреля. В этот же день голосовали за пакет помощи Украине от США. Россияне сыплют проклятиями из-за решения Палаты представителей.
Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Америке "придется ответить". Но именно по активам он был даже несколько осторожным – сказал, что надо разобраться с деталями. И туманно пригрозил, мол, Россия заставит Америку ответить "так, как это лучше всего отвечает нашим интересам". А еще мировые инвесторы якобы отвернутся от США, потому что там посягнули на "нерушимость частной собственности".