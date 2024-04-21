Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 788 днів. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Таємничі мисливці за російськими кораблями․ Як легендарна Group 13 ГУР МО нищить ворожий флот
США можуть відправити в Україну додаткових військових радників, – Politico
Гарні новини зі США не закінчуються. Стало відомо, що до Києва можуть поїхати військові радники – про це заявили в Пентагоні. І це хороший знак, особливо перед наступом росіян улітку.
Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва (ODC) при посольстві,
– сказав речник Пентагону Патрик Райдер.
Росіяни нестямляться через рішення про конфіскацію їхніх активів
Палата представників ухвалила рішення щодо конфіскації активів росіян 20 квітня. У цей же день голосували за пакет допомоги Україні від США. Росіяни сиплють прокльонами через рішення Палати представників.
Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Америці "доведеться відповісти". Але саме щодо активів він був навіть дещо обережним – сказав, що треба розібратися з деталями. І туманно пригрозив, мовляв, Росія змусить Америку відповісти "так, як це найкраще відповідає нашим інтересам". А ще світові інвестори начебто відвернуться від США, бо там зазіхнули на "непорушність приватної власності".