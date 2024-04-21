Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 788 днів. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:08, 21 квітня США можуть відправити в Україну додаткових військових радників, – Politico Гарні новини зі США не закінчуються. Стало відомо, що до Києва можуть поїхати військові радники – про це заявили в Пентагоні. І це хороший знак, особливо перед наступом росіян улітку. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва (ODC) при посольстві,

– сказав речник Пентагону Патрик Райдер.