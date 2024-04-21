Спикер Оперативного командования "Север" Вадим Мысник рассказал в эфире телемарафона, что россияне в районе приграничья постоянно осуществляют ротацию. В частности, наша разведка сообщает, что части россиян отбывают и прибывают, пишет 24 Канал.

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Как действует новая группировка врага "Север"

Вадим Мысник рассказал, что у оккупантов происходит активное движение. В частности, зафиксировано движение артиллерийских и мотопехотных частей.

Мы знаем, что враг на Белгородщине, Брянщине и Курщине создал группировку "Север". То есть там привлекается ленинградский военный округ. Далее мы наблюдаем возможное накопление войск врага,

– заявил представитель Оперативного командования "Север".

По его данным, если оккупанты захотят более активно действовать, или пытаться продвигаться на нашу территорию, то должен быть подвоз техники, топливных материалов, боеприпасов.

"Это процесс, который сейчас в этих условиях практически невозможно скрыть от наших разведчиков", – объяснил спикер.

Важно. Вадим Мысник также сказал, что на Севере Украины выстроена линия обороны. Наши военные ее усиливают и вглубь отстраивают дополнительные полосы обороны.

Что известно о новой группировке войск "Север"