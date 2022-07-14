росія тестує реакцію Німеччини, шантажуючи газом, – Омельченко

росія розглядає всі ресурси, які у неї є, як спосіб потенційного шантажу чи терору, сюди входять й енергоресурси. Україна це дуже добре на собі відчула свого часу, зараз це на собі починає відчувати ЄС, зокрема Німеччина.

Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Він також зазначив, що сьогодні складається унікальна ситуація, коли поставки природного газу із росії на рекордно низькому рівні.

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"Все, що працює станом на зараз – турецький потік та частково українська газотранспортна система. Усі інші шляхи постачання зупинилися і росія тестує реакцію Німеччини, як вони будуть реагувати на відімкнення", – зазначає Омельченко.

Для чого це росії потрібно:

газовий шантаж – тепло в обмін на зняття санкцій.

відмова від санкцій і допомога європейських країн в укладенні Мінська-3.

За словами фахівця, енегретичний та газовий важіль грають у планах росії вирішальну роль. У нас не повинно бути щодо кремля жодних ілюзій.

Німці справді могли думати, що проблема у турбіні. Але кожне слово із кремля це елемент "спєцопєрациї", каже Омельченко.

росія зупинила транспортування газу через Північний потік

Ще 10 липня Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити роботу російського газогону "Північний потік". Там кажуть, що економіка Німеччини страждає від відсутності необхідного постачання газу.

В Україні засудили це рішення, назвавши його поганим прецедентом винятку з санкцій. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон переконаний, що Канада піддалась тиску. Річ у тім, що російський "газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, однак не робить цього задля шантажу.

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