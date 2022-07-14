Россия тестирует реакцию Германии, шантажируя газом, – Омельченко

Россия рассматривает все ресурсы, которые у нее есть как способ потенциального шантажа или террора, сюда входят и энергоресурсы. Украина это очень хорошо на себе почувствовала в свое время, сейчас это начинает чувствовать ЕС, в частности Германия.

Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Омельченко. Он также отметил, что сегодня складывается уникальная ситуация, когда поставки природного газа из России на рекордно низком уровне.

Читайте также Проявление слабости, – политолог о решении Канады вернуть Германии российские турбины

"Все, что работает по состоянию на сегодняшний день – турецкий поток и частично украинская газотранспортная система. Все остальные пути поставок остановились и россия тестирует реакцию Германии, как они будут реагировать на отключение", – отмечает Омельченко.

Для чего это россии нужно:

газовый шантаж – тепло в обмен на снятие санкций.

отказ от санкций и помощь европейских стран в заключении Минска-3.

По словам специалиста, энегретический и газовый рычаг играют в планах России решающую роль. У нас не должно быть по отношению к кремлю никаких иллюзий.

Немцы могли думать, что проблема в турбине. Но каждое слово из кремля это элемент спецоперации, говорит Омельченко.

россия остановила транспортировку газа через Северный поток

Еще 10 июля Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить работу российского газопровода "Северный поток". Там говорят, что экономика Германии страдает от отсутствия необходимой поставки газа.

В Украине осудили это решение, назвав его плохим прецедентом исключения из санкций. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон убежден, что Канада подверглась давлению. Дело в том, что у российского "газпрома" есть все возможности транспортировать достаточно газа в Европу, однако не делает этого ради шантажа.

Подробнее о газовом кризисе, вызванном россией: смотрите видео