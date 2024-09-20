Якщо свій ресурс безмежний: навіщо Кремль вербує на фронт іноземців

Щонайменше 14 громадян держави Гана, що в Африці, Росія обманом заманила на війну. Люди підписали "трудові договори", які виявились контрактами з російською армією. Країна-агресорка має певну потребу у вербуванні іноземців.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що Кремль намагається компенсувати свої втрати. Однак і в самій Росії людей для війни залишилось не так багато, через що Владімір Путін йде на вимушені кроки.

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Навіщо Кремль вербує на фронт іноземців

За словами військово-політичного оглядача, поки що вплив Росії в країнах Африки є достатньо серйозним, тому вербування їхніх громадян ніяк не вплинуть на відносини країн.

Росія час від часу накопичує ресурс для компенсації того, що вона втрачає. У них є середньостатистичний показник втрат 35 тисяч в місяць, їх вони і повинні відновити,

– пояснив Коваленко.

Військово-політичний оглядач розповів, що часом Росія може не просто компенсувати, а й збільшити показник на 5 – 10%. Окупанти роблять це з 2022 року. Однак зараз вони мають режим серйозних проблем.

"Тому вони використовують і інші напрямки: Непал, Судан, Африка. Кого в них тільки в армії немає", – зауважив Коваленко.

Щодо 14 осіб з Гани, то, на думку військово-політичного оглядача, це ще не найгірша ситуація. Якби Росія завербувала понад 1000 осіб, тоді вже була б проблема для ЗСУ, адже вони б могли здійснювати штурми без перестанку на певну позицію протягом тижня.

14 осіб, це, скоріш за все, була якась пропагандистська піар-кампанія, не більше,

– додав він.

Однак загалом Росія справді має проблему з людськими ресурсами. Якщо на початку повномасштабного вторгнення росіянину пропонували за підписання контракту 250 тисяч рублів, то зараз 2,5 мільйони.

Путін має велику невпевненість у своїх діях. Він думає, що якщо він оголосить про загальну мобілізацію по всій Росії, то виникнуть проблеми соціальної хаотизації в Росії.

"Він цього боїться. Він готовий віддавати гроші, які можна було б, наприклад, дати на розширення технологічних можливостей ВПК, усім бурятам та якутам, щоб вони подавали заявки на вступ до морської піхоти", – зазначив військово-політичний оглядач.

До слова, російські опозиційні журналісти з посиланням на джерела в уряді Росії та адміністрації президента повідомили, що нова хвиля мобілізації в Росії все ж може бути до кінця 2024 року через відсутність достатніх резервів.