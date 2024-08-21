Про плани влади розповіли російські опозиційні журналісти з посиланням на джерела в уряді Росії та адміністрації президента. Раніше аналогічну інформацію розповідали також і джерела Bloomberg. За їхніми словами, через брак резервів нову мобілізацію в Росії можуть оголосити до кінця 2024 року.

Читайте також Повний безлад: ексспівробітник КДБ назвав головну слабкість Кремля на Курщині

Росіяни можуть вдатися до мобілізації

Водночас близький до уряду співрозмовник видання запевняє, що кабінет міністрів, а також близькі до держави бізнесмени виступають різко проти мобілізації.

Це виб'є з економіки останні трудові ресурси. Працювати вже нема кому. А тут одних заберуть, інші почнуть никатися,

– пояснює він.

При цьому джерело наголошує, що невідомо, наскільки до таких аргументів прислухається вище керівництво країни. Ймовірно, до боїв у Курській області масово залучатимуть строковиків.

Два близькі до адміністрації президента співрозмовники стверджують, що "медійна підготовка громадської думки" до цього вже ведеться.

Це також подається як частина нової норми. Якщо ворог прийшов до нас, то строковики мають брати участь у відбитті,

– каже одне з джерел.

До слова, 20 серпня Олександр Сирський заявив, що наразі під контролем українських військових 1263 квадратних кілометри на Курщині. Росіяни ведуть маневрову оборону та намагаються не допустити подальшого просування.