О планах властей рассказали российские оппозиционные журналисты со ссылкой на источники в правительстве России и администрации президента. Ранее аналогичную информацию рассказывали также и источники Bloomberg. По их словам, из-за нехватки резервов новую мобилизацию в России могут объявить до конца 2024 года.

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Россияне могут прибегнуть к мобилизации

В то же время близкий к правительству собеседник издания уверяет, что кабинет министров, а также близкие к государству бизнесмены выступают резко против мобилизации.

Это выбьет из экономики последние трудовые ресурсы. Работать уже некому. А тут одних заберут, другие начнут ныкаться,

– объясняет он.

При этом источник отмечает, что неизвестно, насколько к таким аргументам прислушивается высшее руководство страны. Вероятно, к боям в Курской области массово будут привлекать срочников.

Два близких к администрации президента собеседники утверждают, что "медийная подготовка общественного мнения" к этому уже ведется.

Это также подается как часть новой нормы. Если враг пришел к нам, то срочники должны участвовать в отражении,

– говорит один из источников.

К слову, 20 августа Александр Сырский заявил, что сейчас под контролем украинских военных 1263 квадратных километра в Курской области. Россияне ведут маневровую оборону и пытаются не допустить дальнейшего продвижения.