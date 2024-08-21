Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що слабким місцем країни-агресорки є безлад в міністерстві оборони. Ба більше, Владімір Путін не визнає Курську операцію та бореться в Курській області з "терористами".

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Головна слабкість Кремля на Курщині

Головною слабкістю Кремля є бойова злагодженість та управління військами для протидії ЗСУ на території Курської області. Міністерство оборони країни-агресорки перебуває у постійному ворогуванню та суперечках, адже Путін розпочав там внутрішню "чистку" та поміняв фактично весь центральний апарат.

Міністерство оборони вже майже 4 місяці не працює, як справжнє чинне міністерство. Андрєй Бєлоусов шукає корупціонерів, хоча корупціонер там кожен другий,

– зауважив Жирнов.

Крім цього, російський диктатор мінімізував важливість для Росії Курської операції, яку проводять ЗСУ. Він не визнає, що на Курщині діють регулярні українські війська, адже тоді потрібно було б оголошувати воєнний стан в області та відкривати новий фронт.

Путін цього не хоче, тому вдає, що там нічого не відбувається, що там, буцімто, просто якість терористи,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

Саме тому в Курській області був впроваджений режим КТО. Якщо країна визнає війну, то всі підпорядковуються військовим, якщо ж це боротьба з терористами – ФСБ. Спершу за КТО відповідав Алєксандр Бортников, потім Алєксєй Дюмін, а тепер вже Бастрикін. Це свідчить про тотальний безлад в Росії.