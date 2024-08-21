Такий стан справ – це серйозний провал російської влади. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що військові командири мали знати про особливості місцевості.

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Чи готова Росія вивести війська

Знаючи, де розташована річка Сейм, а де кордон – російські сили мали бути зосереджені біля Коренево. Але цього не сталося, тому важливий перешийок зайняли українські військові.

"ЗСУ оперативно пройшли цим напрямок і перекрили перешийок. Ситуація дуже серйозна й взагалі незрозуміло, що робитимуть росіяни", – зауважив військовий експерт.

Коренево у Курській області: дивіться на карті

Здебільшого вздовж кордонів стояли прикордонні війська. Ймовірно, їх підсилювали іншими підрозділами, але про це точно невідомо. Тепер залишається чекати, чи дадуть наказ прикордонникам відходити, проте це не характерно для російського командування.

Коли стало зрозуміло, що почалася військова операція, було б логічно вивести війська. Але цього не зробили, тому так багато бійців попали в полон. Підозрюю, що тут буде така сама тактика. Російським командирам, зазвичай, байдуже на людей,

– підкреслив Ян Матвєєв.

Хоча є шанс, що в Кремлі розуміють, скільки вже є полонених, тому вирішать зберегти бійців. Але тоді питання в тому, як це зробити, адже мости зруйновані. Відтак треба навести понтонні переправи, що вже намагається зробити Росія. Однак українська артилерія влучно по них працює.

Ба більше, по понтонному мосту не вдасться пересуватися швидко, адже він може розвалитися. Це сповільнить процес і знову поставить життя російських військових під загрозу.

Сили оборони здобули багато можливостей

Окрім виводу військ, окупанти не можуть перекинути на ділянку біля Коренево додаткові підрозділи. Хоча єдиним виходом є збільшення угруповання та завдання контрудару.

Але Росія не перекидає достатньо сил, щоб провести контратаку, тому все йде до того, що ЗСУ візьмуть в кільце російські підрозділи та займуть території біля річки. Або підуть далі, якщо мають такий план.

"У будь-якому випадку, якщо зайняти рубіж вздовж річки, то це велика перевага. Там можна зупинитися та оборонятися. Загалом у Сил оборони є багато можливостей, а російська армія упустила ситуацію, а найкраще, що тепер може зробити – вивести війська", – сказав Ян Матвєєв.