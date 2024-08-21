У виданні вважають, що цей імідж, який ретельно створювався, втратив свою силу. На це вплинув початок вторгнення в Україну, збройний заколот ватажка ПВК Вагнера Євгєнія Прігожина та теракту в московському концертному залі "Крокус-Сіті Холл".

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Як Курська операція вплинула на довіру до Путіна

Водночас як державне телебачення забезпечує, як і раніше, сильну підтримку Путіна, попри невдачі, як-от вторгнення в Курськ, складніше оцінити думку його ключового електорату – російської еліти,

– заявляють журналісти.

Співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гулд-Девіс вважає, що російські еліти перебувають у стані "незадоволеної згоди", але бояться розпочати боротьбу за лідерство через непередбачуваність її результатів.

Водночас науковий співробітник і директор програми Євразії та Росії Центру Карнегі Юджин Румер каже, що влада Путіна "навряд чи послабшає внаслідок цього приниження", оскільки всі представники політичної та військової еліти Росії є "співучасниками його війни" і несуть разом з ним "відповідальність за цю катастрофу".

У виданні зауважили, що з нарощуванням наступу України на Курщині, у Кремля можуть виникнути проблеми через ігнорування численних наслідків україно-російської війни.

На думку Гулд-Девіс, ключове питання у тому, що станеться, якщо російська еліта дійде висновку, що війну "неможливо виграти або що вона ніколи не закінчиться, поки Путін при владі".